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فشل برنامج مقاتلات إف 35

إيلون ماسك يتحدث عن أهم سلاح في الحروب

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
إيلون ماسك يتحدث عن أهم سلاح في الحروب
المواطن - فريق التحرير

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كتب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في تغريدة عبر موقع X أن القوة الاقتصادية هي أساس الحرب، بعد فشل برنامج مقاتلات إف-35.

فشل برنامج مقاتلات إف 35

وجاء رد إيلون ماسك، على رجل الأعمال ديفيد ساكس، الذي شارك تغريدة للمستخدم OSINT Mercury عبر موقع X، متحدثًا عن فشل برنامج مقاتلات “إف-35″، بسبب أن عائد الاستثمار ومخرجات التصنيع وسلسلة التوريد تعني أكثر بكثير من مجرد التكنولوجيا.

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وتابع: أن لوجستيات سلسلة التوريد للصيانة سيئة على نحو خاص بالنسبة لـ”إف-35″، وهو السبب الرئيسي وراء فشل تحقيق جميع أهداف الاستعداد الشهرية لأكثر من 4 سنوات حتى الآن.

مقارنة بين إف-35 وJ20

وقال: “بالنسبة للولايات المتحدة قد يكون لطائرة إف-35، تأثير أكبر على ساحة المعركة من طائرة J20 الصينية، إلا أن لوجستيات مسرح العمليات تجعل من الأولى طائرة غير فعالة، والأهم من ذلك أن معدل التصنيع يتزايد بشكل أسرع بالنسبة لـJ20 مقارنة بـ “إف-35″ عامًا بعد عام”.

وخلص المستخدم إلى أنه كقاعدة عامة فإن الدولة التي تستطيع تصنيع الذخائر على نطاق واسع بكلفة أقل ولفترة أطول، هي الدولة التي تفوز في أي نزاع طويل الأمد حتى ولو كانت التكنولوجيا غير قابلة للمقارنة ولو من بعيد.

مزايا طائرة J20 الصينية

تعد طائرة J-20 الحربية المقاتلة من الجيل الخامس التي تم تطويرها وتصنيعها في الصين. تعتبر J-20 واحدة من أحدث وأكثر الطائرات التكنولوجية المتقدمة في الصين، وهي تمثل قفزة نوعية في قدرات القوة الجوية الصينية. وتم الكشف عن طائرة J-20 لأول مرة رسميًّا في عام 2011، وتم تسليم النماذج الأولية للقوات الجوية الصينية في عام 2017. تم تصميم J-20 لتكون طائرة قتالية متعددة المهام وتستخدم في مهام الهجوم الجوي والدفاع الجوي والاستطلاع.

تتميز J-20 بتصميمها الشبيه بالمركبة الطائرة الأمريكية F-22 Raptor، حيث يتميز بسطحها الخارجي الشبه مخفي للرادار وبقدرات التجنب الإلكتروني المتقدمة. تعتمد الطائرة على محركين بعجلات مروحية وهي مزودة بأنظمة أسلحة متنوعة تشمل صواريخ جو-جو وقنابل موجهة وصواريخ أرض-جو.

يُعتقد أن J-20 هي جزء من جهود الصين لتعزيز قدراتها العسكرية وتحقيق الاستقلالية في صناعة الطائرات الحربية المتقدمة. وتُعد تطوير الطائرة J-20 إشارة واضحة لتقدم الصين التكنولوجي في مجال صناعة الطيران العسكري.

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