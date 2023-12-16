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أقرضوه 13 مليار دولار لتمويل عملية الاستحواذ

إيلون ماسك يحل أزمته مع البنوك سرًا بعد انخفاض قيمة إكس

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
إيلون ماسك يحل أزمته مع البنوك سرًا بعد انخفاض قيمة إكس
المواطن - فريق التحرير

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أخبر الملياردير إيلون ماسك، سرًا، بعض المصرفيين الذين أقرضوه 13 مليار دولار لتمويل عملية الاستحواذ على شركة “إكس”، تويتر سابقًا، أنهم لن يخسروا أي أموال في الصفقة.

إيلون ماسك يطمئن المقرضين

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن إيلون ماسك قدم الضمانات الشفهية للبنوك كوسيلة لطمأنة المقرضين، بعدما انخفضت قيمة منصة التواصل الاجتماعي بشكل حاد بعد استحواذه عليها في العام الماضي.

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وتواجه البنوك السبعة التي أقرضت المال للملياردير، والتي من بينها “مورجان ستانلي” و”بنك أوف أمريكا” و”باركليز”، خسائر فادحة على الديون إذا أقدمت على بيعها في نهاية المطاف.

ديون ماسك

في حين لم تحدد المصادر متى قدم ماسك تأكيداته بشأن الديون، فإن أحدها أشار إلى أن الملياردير مؤسس “تسلا” و”سبيس إكس” قدمها في مناسبات عدة.

كشف تقرير حديث عن أن المشاكل التي تواجه منصة التواصل الاجتماعي X المملوكة لإيلون ماسك مستمرة حيث تتعامل الشركة الآن مع استقالات جماعية، وفقًا لأحد التقارير، شهدت شركة المدونات الصغيرة التي تقودها ليندا ياكارينو، خلال الشهر الماضي، موجة من الاستقالات من فريق المبيعات لديها.

استقالات تضرب إكس

ويزعم تقرير Business Insider أن شركة X تواجه سلسلة من الاستقالات من موظفيها، والتي تشمل كبار الموظفين وصغارهم، ووفقًا للتقرير، بدأ موظفو مبيعات الشركة في المغادرة بعد وقت قصير من قيام X بتوزيع شيكات المكافآت في وقت سابق من شهر نوفمبر.

وفي الشهر الماضي، توقفت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك Disney وIBM وApple عن تقديم إعلانات على X، حدث هذا بعد أن عزز Musk منشورًا معاديًا للسامية على X وواجه موجة من الانتقادات في وقت سابق من هذا الشهر.

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