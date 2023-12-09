إيلون ماسك يدعو إلى إقالة رئيس ديزني

دعا رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى إقالة الرئيس التنفيذي لشركة “ديزني”، بوب آيغر، بعد تصاعد الخلاف بينهما.

وكان آيغر قد قال في تصريحات مؤخراً إنه لا يريد ربط ديزني بمنصة “إكس” أو الإعلان فيها، بعد اتهام ماسك بأنه “أيد بعض المنشورات المعادية للسامية”.

ماسك: لن نسمح بالابتزاز

وأعلنت حوالي 100 شركة بينهما ديزني وآبل، توقف إعلانتها على منصة “إكس”، بسبب ما وصفته بـ “مواقف ماسك المعادية للسامية”، ما دفع الأخير إلى التأكيد أنه “لن يسمح لأحد بابتزازه من أجل المال”.

ودعا ماسك في سلسلة من المنشورات على موقع إكس، إلى الإقالة الفورية للرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب آيغر، مضيفاً أن “والت ديزني يتقلب في قبره بسبب ما فعله بوب بشركته”.

دعاوى قضائية

وأشار ماسك إلى الدعوى القضائية الأخيرة المرفوعة ضد شركة ميتا، زاعماً أن منصاتها لا تفعل ما يكفي لحماية الأطفال، وانتقد آيغر لاستمراره في الإعلان على ميتا رغم هذه الاتهامات.

ولم تصدر ديزني بعد رداً رسمياً على تصريحات ماسك.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن الشركة واجهت انتقادات بسبب ممارساتها الإعلانية في الماضي، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني.