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بعد إقالة مدرب أبها

ابن زكري في طريقه للعودة لدوري روشن

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ مساءً
ابن زكري في طريقه للعودة لدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري، قد اقترب من العودة للتدريب في دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

ابن زكري يقترب من أبها

وأكدت تقارير، أن إدارة نادي أبها في طريقها للتعاقد مع ابن زكري، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، وذلك خلفًا للمدير الفني المقال، التونسي يوسف المناعي.

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ويملك نور الدين بن زكري، خبرة كبيرة من الملاعب السعودية، حيث سبق ودرب 3 فرق، وهي؛ الرائد، الفيحاء وضمك، وحقق نتائج جيدة، ما دفع إدارة أبها للتفاوض معه، أملًا في تحسن النتائج.

نور الدين بن زكري
المدرب الجزائري

أبها في دوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، والتي كان آخرها الخسارة ضد الهلال بسبعة أهداف دون رد، وهي المواجهة التي تسببت في إقالة يوسف المناعي.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل مرتين وخسر 12 لقاء، وسجل 19 هدفًا، واهتزت شباكه 48 مرة.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

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