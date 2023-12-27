ابن زكري في طريقه للعودة لدوري روشن

يبدو أن المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري، قد اقترب من العودة للتدريب في دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

ابن زكري يقترب من أبها

وأكدت تقارير، أن إدارة نادي أبها في طريقها للتعاقد مع ابن زكري، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، وذلك خلفًا للمدير الفني المقال، التونسي يوسف المناعي.

ويملك نور الدين بن زكري، خبرة كبيرة من الملاعب السعودية، حيث سبق ودرب 3 فرق، وهي؛ الرائد، الفيحاء وضمك، وحقق نتائج جيدة، ما دفع إدارة أبها للتفاوض معه، أملًا في تحسن النتائج.

أبها في دوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، والتي كان آخرها الخسارة ضد الهلال بسبعة أهداف دون رد، وهي المواجهة التي تسببت في إقالة يوسف المناعي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل مرتين وخسر 12 لقاء، وسجل 19 هدفًا، واهتزت شباكه 48 مرة.