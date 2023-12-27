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بعد الخسارة ضد النصر

اتحاد غاياردو يخذل الجماهير

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
اتحاد غاياردو يخذل الجماهير
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، بشكل مخيب للآمال، ما أثار غضب الجماهير بعد الخسارة في أكثر من مباراة.

خسارة الاتحاد ضد النصر

ولعب الاتحاد ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهى الكلاسيكو بفوز العالمي بنتيجة 5\2.

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الدفاع يُربك حسابات غاياردو قبل مواجهة النصر

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL

نتائج مخيبة مع غاياردو

وفجرت خسارة الاتحاد ضد النصر غضب الجماهير من غاياردو، خاصة أن الفريق تراجع إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر.

الاتحاد - نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، 9 مباريات بقيادة غاياردو في جميع البطولات، نجح في تحقيق 4 انتصارات، وخسر مثلهم، وتعادل في لقاء وحيد؛ كان ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل 17 هدفًا خلال الـ9 مباريات، واهتزت شباكه 10 مرة، ما يدل على معاناته دفاعيًا، وتمكن اللاعبون من تسجيل هدف كل 5.9 تسديدة.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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