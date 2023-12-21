اتخذوا إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة نقل مواجهتي الاتحاد ضد النصر والرائد ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال المتوقع ضد أبها بتوجيه من ولي العهد.. خالد بن سلمان يصل لندن في زيارة رسمية خلاف بين حماس وإسرائيل حول مدة هدنة وقف إطلاق النار القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كجم قات مخدر بجازان الفيلم السينمائي الغنائي “سكر” على “شاهد” اعتباراً من 24 ديسمبر اعتماد تصنيف درجة الدبلوم العالي من مركز التدريب العدلي عودة منصة إكس للعمل بعد أكبر انقطاع للخدمة منذ استحواذ ماسك وزارة الثقافة تُحيِي مسرحية “رسوم وطَلَل.. جغرافيا القصيدة” بالدرعية
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى الحذر واتخاذ إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، وضرورة التهوية المناسبة، وإطفاء المدفأة عند الخروج من المنزل أو عند النوم، وعدم وضع السوائل أو الأطعمة عليها.
وشددت المديرية على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل ومنعهم من الاقتراب أو العبث بوسائل التدفئة، والتأكد من عدم وضع المدفأة بجانب الستائر والأثاث والمواد القابلة للاشتعال، مؤكدة ضـرورة اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.