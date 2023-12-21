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يجب إطفاء المدفأة عند الخروج من المنزل

اتخذوا إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة 

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
اتخذوا إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة 
المواطن - فريق التحرير

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى الحذر واتخاذ إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، وضرورة التهوية المناسبة، وإطفاء المدفأة عند الخروج من المنزل أو عند النوم، وعدم وضع السوائل أو الأطعمة عليها.

سلامة الأطفال

وشددت المديرية على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل ومنعهم من الاقتراب أو العبث بوسائل التدفئة، والتأكد من عدم وضع المدفأة بجانب الستائر والأثاث والمواد القابلة للاشتعال، مؤكدة ضـرورة اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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