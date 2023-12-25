اتفاقيات الصين والسعودية جزء أساسي من استراتيجية تقليل التأثير العالمي لـ الدولار

تسعى الصين، لتشكيل تحالف اقتصادي قوي مع السعودية كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية للتخلص من الهيمنة العالمية للدولار على الاقتصاد العالمي، ويشكل استخدام الصين المتزايد لاتفاقيات مبادلة العملات وكان آخرها مع المملكة العربية السعودية، جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لتقليل التأثير العالمي للدولار الأمريكي.

اتفاقية مبادلة العملة بين السعودية والصين

تعد اتفاقية مبادلة العملة الأخيرة بين المملكة العربية السعودية والصين هي الأحدث في سلسلة من المبادرات التي تسعى إلى الضغط على الدور المركزي للدولار في التجارة الدولية.

وفي الشهر الماضي، وقع بنك الشعب الصيني (PBOC) والبنك المركزي السعودي اتفاقية مبادلة عملات لمدة ثلاث سنوات بقيمة 50 مليار رنمينبي (6.93 مليار دولار) أو 26 مليار ريال سعودي. وبحسب بيان صادر عن بنك الشعب الصيني، فإن الصفقة تهدف إلى مساعدة البلدين على تعزيز تعاونهما المالي وتعزيز استخدام العملات المحلية، مع تعزيز التجارة والاستثمارات أيضًا.

أهمية العلاقات الصينية السعودية

ترمز إلى تعزيز العلاقات الصينية السعودية، التي تتطور منذ بعض الوقت وسط مخاوف متزايدة بشأن التوترات الجيوسياسية.

يقول جيسون توفي، نائب كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في شركة كابيتال إيكونوميكس: “أعتقد أن هذه المبادلة تظهر مدى التقارب بين البلدين، ولكنها أيضًا تتطلع إلى تقليل اعتمادها على النظام المالي الغربي”.

وأضاف: “أعتقد أن كلا البلدين قد شهدا آثار العقوبات على روسيا، وبالتالي فإنهما يتطلعان إلى خفض اعتمادهما على الدولار الأمريكي حتى يتمكنا من تقليل احتمال حدوث شيء من هذا القبيل لهما مع بناء علاقات متبادلة أيضًا”.

الصين أكبر مستورد للنفط السعودي

وتستهدف اتفاقية مبادلة العملة في المقام الأول التجارة غير النفطية، ويعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم المملوك للصين أيضًا أكبر عميل للنفط الخام السعودي، والذي اشترت منه أكثر من 87 مليون طن في عام 2022.

كما يمنح الاتفاق، الصين مجالاً أكبر لتسعير معاملات المشتقات النفطية باليوان، وهي استراتيجية ظلت تتبعها منذ عدة سنوات. وتساهم الحكومة السعودية بجهودها في تنويع اقتصادها وجذب المزيد من المستثمرين عبر برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الطموح رؤية 2030.

تطوير أسواق جديدة بعيدًا عن الدولار

وتعد الاتفاقية بين بكين والرياض بمثابة مشروع تجريبي وأرضية اختبار لتطوير أسواق جديدة لا تعتمد على الدولار، في الوقت الذي تعاني فيه مجموعة اقتصادات مجموعة البريكس من الهيمنة الغربية والأمريكية على الاقتصاد العالمي.

قالت راشيل زيمبا، زميلة مساعدة في مركز أمريكا الجديدة: “أعتقد أن هذه المبادلة هي إحدى الأدوات العديدة التي تستخدمها الصين لزيادة دورها في الاقتصاد العالمي، أو على الأقل للإشارة إلى اهتمامها بحدوث ذلك، ومع ذلك، كما أن الصين لديها بالفعل تجارة كبيرة جدًا مع المملكة العربية السعودية، لذلك ربما تساعد تلك الخطوة في زيادة حجم الطلب على الريال”.

أهمية إنهاء نظام الدولرة

وقال توماس هيل، كبير مسؤولي البرامج لشؤون شمال إفريقيا في الولايات المتحدة، إن تقليل الاعتماد على الدولار كعملة رئيسية للتجارة الدولية، وبالتالي تقليل نفوذ الولايات المتحدة على النظام المالي العالمي، يعد إحدى الأولويات الرئيسية لدول البريكس والصين على وجه الخصوص.

وقال: “إن أي جهد منسق لوقف الاعتماد على الدولار، وخاصة فيما يتعلق بالرنمينبي الصيني، من شأنه أن يقلل من قدرة الولايات المتحدة على إدارة العجز الفيدرالي الكبير والحفاظ على أسعار الفائدة على الديون المتراكمة منخفضة نسبيا”.

أهمية الدولار لاحتياطات النقد الأجنبي

ولا يزال الدولار العملة الأكثر شيوعًا في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، لكنه شهد انخفاض حصته من 71% إلى 59% بين عامي 2000 و2022، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.

وفي حين تظل العملة السعودية مرتبطة بالدولار، وتستخدم العملة لتسعير صادراتها من النفط الخام، فإن تنويع اقتصادها من شأنه أن يجعل البلاد أقل اعتمادًا على العملة الأمريكية.