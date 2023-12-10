اتفاقية لتعزيز الأبحاث والبرامج التوعوية في أمراض الصوت والبلع

وقّع رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة آيات الوقفية، الشيخ ناصر بن علي للقطامي، اتفاقية مع عميد عمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود، نيابةً عن رئيس الجامعة، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال أبحاث وبرامج التوعية المتعلقة بأمراض الصوت والبلع والتخاطب.

أمراض الصوت والبلع

يأتي هذا التعاون ضمن التزام الجامعة ومؤسسة آيات الوقفية بتعزيز البحث العلمي وتطوير الخدمات الصحية المتعلقة بصحة الصوت والبلع والتخاطب.

وستتضمن الاتفاقية إجراء أبحاث مشتركة وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، بهدف تحسين الفهم والعلاجات المتاحة لهذه الأمراض المهمة.

وعبر رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة آيات الوقفية عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين المؤسستين، وستساهم في تطوير الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة للأفراد المعانين من هذه الأمراض.

تعاون ثنائي

من جانبه، عبّر عميد عمادة البحث العلمي عن تقديره لمؤسسة آيات الوقفية واهتمامها بالأبحاث العلمية في هذا المجال المهم.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي من أجل تقديم الخدمات الصحية المتميزة والتوعية الشاملة للمرضى والمجتمع.