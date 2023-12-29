اتفاق بـ 14 مليون دولار بين أرامكو فنتشرز وشركة صينية لتعزيز صحة المرأة

قررت المملكة العربية السعودية والصين توسيع الشراكة الاقتصادية، عبر اتفاقيات تعاون لجذب كبرى الشركات التقنية الصينية وافتتاح مقارها الإقليمية في الرياض.

تطور العلاقات الاقتصادية بين الصين والسعودية

وأفادت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج” الصينية، بأن شركة أرامكو فنتشرز قررت عقد شراكة مع شركة “شنتشن” الناشئة لتكنولوجيا التشخيص المبكر للأمراض، في إطار علاقات أوثق بين بكين والمملكة العربية السعودية

وقررت أرامكو فنتشرز، إحدى الشركات التابعة لشركة أرامكو السعودية، أن تستثمر في شركة شنتشن سيسبولي بيو تك الصينية، حيث يعمل المستثمرون السعوديون على زيادة استثماراتهم في شركات التكنولوجيا الصينية في أعقاب إستراتيجية رؤية المملكة 2030، والتي تهدف بموجبها إلى تقليل اعتمادها على النفط.

شراكة مع أرامكو بـ 14 مليون دولار

وتعتزم شركة أرامكو فنتشرز، وهي شركة تابعة لشركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، استثمار 100 مليون يوان (ما يعادل 14 مليون دولار أمريكي) في شركة شنتشن سيسبولي بيو تك Shenzhen Cispoly Bio-Tec، وهي شركة صينية متطورة لتكنولوجيا التشخيص، متعهدة بتقديم الدعم للتوجه العالمي للشركة الناشئة.

وقال أيسر طيب، المدير العام التنفيذي لشركة P7، في بيان يوم الأربعاء: “إن إنجازات Cispoly الرائعة في الكشف عن الأمراض في المراحل المبكرة تجسد نوع المشاريع المؤثرة التي نهدف إلى دعمها”. وأضاف: “إننا نتطلع إلى رؤية النجاح المستمر للشركة، بينما تقوم بتوسيع بصمتها العالمية وتعزيز صحة المرأة على نطاق أوسع”.

أهمية الشراكة الاقتصادية لدعم صحة المرأة

تأسست شركة شنتشن سيسبولي بيو تك، في عام 2020، وهي تركز على التشخيص المبكر للأورام النسائية وتشارك أيضًا في تطوير منتجات فحص سرطان بطانة الرحم.

أطلقت الشركة الناشئة أيضًا مشاريع دراسية متعددة في جميع أنحاء الصين. وهي تسعى للتوسع في جنوب شرق آسيا وأوروبا من خلال شراكات مع أفضل المؤسسات الطبية في كلا المنطقتين.

العلاقات الاقتصادية القوية للصين بالشرق الأوسط

يأتي التمويل في أعقاب العلاقات الاقتصادية القوية للصين مع الشرق الأوسط، بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى المملكة العربية السعودية في ديسمبر الماضي.

وقدر تقرير صادر عن بنك HSBC في أغسطس إمكانات تجارية غير مستغلة تبلغ 178 مليار دولار أمريكي بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2027.