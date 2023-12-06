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للصكوك الحكومية المحلية قصيرة الأجل

احتساب نسبة التذبذب لوحدات صندوق الإنماء بـ10.44 ريال

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ صباحاً
احتساب نسبة التذبذب لوحدات صندوق الإنماء بـ10.44 ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لوحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية – قصيرة الأجل على أساس سعر 10.44 ريال.

سعر صندوق الإنماء

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول فقد وافق مجلس إدارة صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية – قصيرة الأجل  يوم الثلاثاء 21/05/1445هـ الموافق 05/12/2023م على تقسيم وحدات الصندوق؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لوحدة الصندوق على أساس سعر  10.44 ريال لهذا اليوم  الأربعاء 22/05/1445هـ الموافق 06/12/2023م ، و إلغاء الأوامر القائمة.

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إضافة وحدات التقسيم

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة وحدات التقسيم في محافظ مالكي الوحدات  قبل بداية تداول يوم الأحد 26/05/1445هـ الموافق 10/12/2023م.

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