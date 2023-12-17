احذروا عض أو خربشة القطط

حذَّر استشاري طب الأسرة، الدكتور أسعد العرفة، من “عض” أو “خربشة” القطط، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تُحدث إصابات شديدة، أو عدوى خطيرة.

وكتب عبر حسابه في منصة (إكس) تعليقًا على فيديو متداوَل لطفلة، تعرضت لهجوم من قطة: عض أو خربشة القطط أمر شائع الحدوث في المنازل.

وأوضح الدكتور العرفة أن العضة يمكن أن تُحدث إصابات شديدة أو عدوى خطيرة، لافتًا إلى أن خطورة عضة القطط أو العدوى أنها تكثر لدى الأطفال، وأيضًا كبار السن، ويمكن أن تكون العدوى أكثر خطورة لدى ضعيفي المناعة.

وتم تداول فيديو لطفلة، تعرضت لهجوم من قطتها؛ فأحدثت لها إصابة في عينها.

أضرار عضة وخدش القطة

وهناك بعض السلبيات والآثار الجانبية التي تطرأ على الجسد وتؤثر بشكل خطير على الصحة، وبحسب أطباء متخصصون فإن عض أو خربشة القطط قد تعمل على انتقال الفيروسات والفطريات والبكتيريا الضارة والتي تعرف باسم داء خدش القطة أو البكتيريا البرتونيلة الهنسيلية التي تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان ومن الجدير بالذكر أنها لا تؤذي القطط إطلاقًا.

كما تسبب للإنسان حمى وارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة وتعمل على فقدان الشهية وتقلل من الرغبة في تناول الطعام وكذلك الإصابة بالصداع المفرط وفي بعض الحالات تصيب بالقيء والدوار والتعب العام، كما أنها قد تضخم العُقد اللمفاوية وتزيد من انتفاخ الأطراف العلوية والرأس بالإضافة إلى الرقبة أيضًا.