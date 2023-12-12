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تستدعي مراجعة الطبيب

احذوا النغزات المؤلمة في منتصف الصدر

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
احذوا النغزات المؤلمة في منتصف الصدر
المواطن - فريق التحرير

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حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين د. خالد النمر، من النغزات المؤلمة التي تحدث في منتصف الصدر.

نغزة

وقال النمر، في تصريحات تلفزيونية لروتانا خليجية: إن النغزة إذا كانت في منتصف الصدر ومؤلمة وتستغرق وقتًا طويلًا ويصحبها العرق؛ لابد من مراجعة الطوارئ فورًا؛ لأنها قد تكون جلطة.

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وتابع استشاري أمراض القلب، أن النغزات في حالة استمرارها وارتباطها بالجهد تستدعي مراجعة الطبيب، مع تمييز الألم، مشيرًا إلى أن ارتجاع المريء من أكثر الأمور المسببة لنغزات القلب، لكن هناك أسباب أخرى مثل القلق وآلام العضلات.

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