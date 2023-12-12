احذوا النغزات المؤلمة في منتصف الصدر آرسنال يُنهي دور المجموعات بالتعادل أمام أيندهوفن إسرائيل تبدأ في إغراق أنفاق غزة بمياه البحر كل ما تود معرفته عن الإشراف القائم على تمكين المدرسة.. المحاور والأهداف تعليق الدراسة الحضورية غدًا بتعليم مكة المكرمة تفاصيل الأوامر الملكية : سلمان بن سلطان أميرًا للمدينة المنورة وتعيين نواب أمراء في 5 مناطق الاتحاد يضرب موعدًا مع الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات لقطات منوعة من حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2023 اكتتاب إم بي سي يجذب 14.5 مليار دولار
حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين د. خالد النمر، من النغزات المؤلمة التي تحدث في منتصف الصدر.
وقال النمر، في تصريحات تلفزيونية لروتانا خليجية: إن النغزة إذا كانت في منتصف الصدر ومؤلمة وتستغرق وقتًا طويلًا ويصحبها العرق؛ لابد من مراجعة الطوارئ فورًا؛ لأنها قد تكون جلطة.
وتابع استشاري أمراض القلب، أن النغزات في حالة استمرارها وارتباطها بالجهد تستدعي مراجعة الطبيب، مع تمييز الألم، مشيرًا إلى أن ارتجاع المريء من أكثر الأمور المسببة لنغزات القلب، لكن هناك أسباب أخرى مثل القلق وآلام العضلات.