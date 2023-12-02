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بمشاركة نخبة من المختصين المحليين والدوليين

اختتام المؤتمر الأول لطب الأسنان الرقمي في جامعة الأميرة نورة

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
اختتام المؤتمر الأول لطب الأسنان الرقمي في جامعة الأميرة نورة
المواطن - فريق التحرير

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اختتم اليوم السبت 2 ديسمبر 2023م، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مؤتمر “طب الأسنان الرقمي الأول”، والذي استعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال طب الأسنان، بمشاركة نخبة من المختصين المحليين والدوليين.

مناقشة وتبادل أفكار

وجاء المؤتمر، الذي نظمته عيادات طب الأسنان بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، كمنصة للمناقشة وتبادل الآراء، وتسليط الضوء على التقنيات الرائدة التي تشكل مستقبل طب الأسنان، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنيات التحسين في جودة الرعاية الصحية للأسنان.
وتضمَّن المؤتمر 17 محاضرة وورشة عمل تناولت مواضيع التحول الرقمي، ومستقبل طب الأسنان في ظل التقنيات الحديثة، وإدارة الفرق العمل، والتحول لتحسين الممارسات الصحية، واستخدامات الميتافيرس، والتقنيات الحديثة، إضافة إلى معرض مصاحب.

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فعاليات وأنشطة مماثلة

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، الدكتور معد الساعاتي، إلى أنَّ المستشفى الجامعي سيواصل استضافة فعاليات وأنشطة مماثلة؛ لتعزيز التبادل العلمي والتقني في المجال الصحي، ومواكبة التطورات العلمية، ومستهدفات الخطة الإستراتيجية للجامعة، مع التركيز على التقنيات الحديثة والابتكارات التي تسهم في تحسين الرعاية الصحية، وتأهيل الطالبات والكادر الصحي بشكل عام.

يُذكر أنَّ المؤتمر أُقيم لتعزيز مهارات الكفاءات القيادية لدى الممارسات من طالبات طب الأسنان وأطباء الامتياز والكادر الصحي، ونشر الوعي حول أهمية استخدام وتطبيق التقنية الرقمية في طب الأسنان، والاستفادة من الخدمات المتوفرة بتمكين الممارسين لتعزيز صحة المجتمع.

ويأتي المؤتمر الأول في مجال طب الأسنان الرقمي ضمن اهتمام الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتطوير الكوادر البشرية، وبناء جسور التواصل بين المتخصصين والممارسين، واكتساب الخبرات من مختلف أنحاء العالم في مجال طب الأسنان؛ من أجل تعزيز جودة الرعاية الصحية.

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