اختتام معرض “نبتكر 4” في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

اختتمت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الخميس، 28 ديسمبر2023م، معرض “نبتكر4″؛ الذي استعرض مشاريع خريجات الدفعة الرابعة من قسم تصميم المنتجات للفصل الدراسي الأول، وذلك في مقر الكلية.

واستعرض المعرض الذي استمرت فعالياته ثلاثة أيام، مشاريع 59 طالبة، ارتكزت على الأفكار الجديدة والمعاصرة، مستهدفة مجالات عدة، كالصحة، والبناء، والزراعة، والسياحة، وإعادة التدوير.

مكتسبات معرفية ومهارية

وأظهر المعرض المكتسبات المعرفية والمهارية التي حققتها الطالبات الخريجات من رحلتهن التعليمية، مبينًا قدراتهن على تصميم حلول إبداعية معاصرة، تُركز على تسهيل حياة الإنسان، وحل المشكلات، بالاستفادة من التطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، واستثمار الطاقات المتجددة؛ إسهامًا في تحسين جودة الحياة.

ويأتي المعرض ضمن دور كلية التصاميم والفنون للمساهمة في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025م، من خلال إعداد كفاءات منافسة، وتأهيل ودعم الطالبات، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع، وتعزز روح التعلُّم، والبحث، والابتكار لدى الطالبات.