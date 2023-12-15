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اختيار وزير المالية لرئاسة لجنة الشؤون النقدية الدولية

اختيار الجدعان لمنصب صندوق النقد الدولي يعكس مكانة السعودية إقليميًا وعالميًا

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ صباحاً
اختيار الجدعان لمنصب صندوق النقد الدولي يعكس مكانة السعودية إقليميًا وعالميًا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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وقع اختيار صندوق النقد الدولي، على وزير المالية محمد الجدعان لرئاسة اللجنة النقدية والمالية الدولية، الهيئة الاستشارية للسياسات لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي.

اختيار الجدعان لرئاسة لجنة الشؤون النقدية

وعين أعضاء اللجنة، الأربعاء، الجدعان لولاية مدتها ثلاث سنوات تبدأ في 4 يناير. ويخلف نادية كالفينو، نائبة رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي، التي ترأست اللجنة منذ 3 يناير 2022، وهو ما يعكس الدور الرائد للمملكة العربية السعودية إقليميًا وعالميًا.

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وقال الجدعان عقب تكليفه بالمنصب : “إن اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية يعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانتها إقليمياً ودولياً، ودورها المحوري في تعزيز العمل المتعدد الأطراف”.

توسيع دور الجدعان في منظمات دولية

وأضاف: “أتطلع إلى العمل مع أعضاء اللجنة وإدارة الصندوق نحو تعزيز استقرار وفعالية النظام النقدي والمالي العالمي، وتعزيز آفاق النمو الاقتصادي العالمي”.

واختارت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وزير المالية السعودي محمد الجدعان رئيسًا جديدًا للجنة.  ويعمل الجدعان أيضًا في المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية، ومجالس محافظي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحسب الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي.

مسيرة الجدعان المهنية

كما يرأس الوفود السعودية في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وهو عضو في مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في المملكة وشركة أرامكو السعودية.

وأفاد الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، إنه قبل تعيين الجدعان وزيرًا للمالية في نوفمبر 2016، شغل معالي الجدعان منصب رئيس مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. وقبل ذلك، عمل محاميًا في مجال القانون التجاري والتمويل ومعاملات السوق المالية والخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعلى المستوى الدولي، كان الجدعان عضوًا في المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية، ومجلسي محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومجلس محافظي صندوق النقد العربي، ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويرأس الجدعان كذلك وفد المملكة العربية السعودية في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، كما أنه عضو في مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.

رئاسة الجدعان للمسار المالي في مجموعة العشرين

وكان محمد الجدعان قد ترأس المسار المالي في مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية في عام 2020 ، وهو عام اتسم بتحديات عالمية غير مسبوقة.

وتتألف اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، هي الجهاز الداعم المعني بالسياسات والمنبثق عن مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، وتُجري مداولات حول قضايا السياسات الرئيسية التي تواجه صندوق النقد الدولي. وتتألف اللجنة من 24 عضوًا ، انعكاسًا لتكوين المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتجتمع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في العادة مرتين سنويًا، في اجتماعات الربيع وأثناء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الخريف. ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة القادم خلال شهر إبريل 2024 في واشنطن.

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