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حالة جوية نهاية الأسبوع المقبل

ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة داخل المدن

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥١ مساءً
ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة داخل المدن
المواطن - فريق التحرير

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كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام القادمة وحتى منتصف الأسبوع.

حالة جوية

وقال العقيل خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “متوقع أن تسيطر كتلة هوائية باردة منتصف الأسبوع على معظم مناطق المملكة، لكن هذه الكتلة لن تصحبها أي حالة مطرية”. لافتًا إلى أنه من المتوقع نهاية الأسبوع القادم حالة جوية يعلنها المركز الوطني للأرصاد.

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الملابس الشتوية

وردًّا على سؤال بشأن الاحتياج إلى الملابس الشتوية داخل المدن، قال: “نحتاج إلى الملابس الشتوية الثقيلة، والشتاء سيكون هذا العام أدفأ، لكن 5 و4 درجات مئوية، تعتبر باردة، وعند العودة إلى المعدلات السابقة، فقد سبق تسجيل 10 درجات مئوية تحت الصفر في حائل، ونسجل دائمًا في الشتاء درجات حرارة منخفضة ما دون الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة، وما دون الـ10 درجات بشكل عام هي أجواء باردة”.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

 

 

 

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