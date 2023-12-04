ارتفاعات قياسية بأسعار الذهب وتوقعات بمواصلة الصعود في 2024

يعتقد كثير من المستثمرين أن سوق الذهب تشهد حاليًّا نشاطًا محمومًا، بعد أن لامست أسعار المعدن النفيس رقمًا قياسيًّا في منتصف تعاملات اليوم عندما سجلت الأونصة 2135.39 دولار، ويُعد الذهب ملاذًا آمنًا؛ إذ إنه يميل إلى تحقيق أداء أفضل كلما زادت أحوال العالم اضطرابًا.

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 16% تقريبًا منذ أوائل أكتوبر، وهي زيادة أطلقت شرارتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في البداية، ومع ذلك، أصبحت منذ ذلك الوقت مدفوعة بالرهان على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحول إلى سياسة نقدية توسعية في أوائل العام المقبل.

وفي أغسطس 2020، سجلت أسعار الذهب رقمًا قياسيًّا بلغ 2075.47 دولار للأونصة، عندما تسبب الوباء في زيادة الطلب على سلع الملاذ الآمن. أما الزيادة الحالية في الأسعار، فترجع إلى تصاعد الأخطار الجيوسياسية ومراهنة المتعاملين بقوة على تخفيض أسعار الفائدة بداية من شهر مارس من العام القادم.

رقم قياسي وفي الهند، ثانية أكبر الدول المستهلكة للذهب بعد الصين، ارتفعت أسعار المعدن إلى رقم قياسي جديد بالعملة المحلية في شهر نوفمبر. أوضاع سوق الذهب حاليًّا تبدو داعمة لارتفاع أسعاره في 2024، مدفوعة بوجهة أسعار الفائدة عند الاحتياطي الفيدرالي وزيادة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، وفق تصريحات سوني كوماري، خبيرة أسواق السلع في مجموعة “إيه إن زي بانكينغ غروب” (ANZ Banking Group).

سعر الفائدة الأساسية

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، بأن سعر الفائدة الأساسية حاليًّا يقع في منطقة تقشفية بدرجة كبيرة، وهو ما تفسره الأسواق بأنه تصريح تيسيري إلى حد بعيد. وعادة ما يؤثر انخفاض تكاليف الاقتراض إيجابيًّا على قيمة الذهب التي لا تدرّ أي فوائد.

وأكد كوماري: “علاوة على ذلك، فإن مشتريات البنك المركزي من الذهب سوف تدعم أسعاره السنة القادمة، وتستطيع تعويض أي ضعف في الطلب الحقيقي”.

كمية من الذهب ويمتلك القطاع الخاص الهندي مجتمعًا كمية من الذهب أعلى مما يملك القطاع الخاص في أي دولة أخرى في العالم، ويلعب هذا المعدن دورًا محوريًّا في الطقوس الدينية علاوة على أنه استثمار مفيد وعملي قابل للحمل والانتقال، للذهب تاريخ ثقافي غني في مختلف أرجاء آسيا يتجاوز مجرد اعتباره رمزًا للثراء. يقول الرئيس التنفيذي الإقليمي عن الهند في “مجلس الذهب العالمي” بي آر سوماسوندارام: إن الذهب من أصول الاستثمار طويل الأجل، وله قيمة تمتد عبر الأجيال عند الآسيويين.

كيف يمكنك شراء الذهب؟ تُعد صناديق المؤشرات المتداولة للاستثمار في الذهب، خيارًا رئيسيًّا أمام مؤسسات الاستثمار والمستثمرين الأفراد. وهي ما يطلبه المستثمرون ويسعون وراءه بدرجة أعلى في أوروبا وأمريكا الشمالية، اللتين تشكلان معًا نحو 95% من إجمالي الحيازات في العالم من حيث الحجم. تشمل المنافذ الأخرى للاستثمار منصات الوساطة عبر الإنترنت، التي تقوم ببيع وشراء السبائك والاحتفاظ بها في خزائن لعملائها، والعملات المستقرة المدعومة بالذهب، وهي نوع من العملات المشفرة التي تتحرك أسعارها مواكبة لحركة أسعار المعدن. أسهم شركات الذهب في بعض المواقع، مثل هونغ كونغ، يتاح للمستهلكين خيار الاستثمار في حسابات ذهبية عند البنوك، حيث يستطيعون أن يختاروا الاحتفاظ بجزء من مدخراتهم بالعملة المحلية أو بالذهب. عادة ما ترتبط أسهم شركات تعدين الذهب ارتباطًا قويًّا بأسعار المعدن، ما يطرحها بديلًا آخر أمام المستثمرين الذين يرغبون في ذلك. غير أن أسهم شركات الذهب ترتبط أيضًا بأداء أسواق الأسهم، وتختلف قيمتها استنادًا على مؤشراتها المالية الأساسية. تُعد زيارة أقرب متجر للحلي أمامك، طريقة بسيطة لإضافة الذهب إلى محفظة استثماراتك بأن تشتري عقودًا أو خواتم أو عملات ذهبية. في بلاد مثل الصين والهند، نجد معظم مشتريات الذهب خاصة بحفلات الزفاف. أما المتسوقون في تايلندا وفيتنام، فيفضلون شراء العملات والسبائك.

نصائح عند شراء الذهب يجب على من يشترون الذهب أن يراقبوا درجة نقائه وجودته، يقول سوماسوندارام: “واضح أن هذا هو أسهل فخ يقع المستثمرون فريسة له لمجرد أن يحصلوا على المعدن بسعر أرخص أو بدون فاتورة شراء بهدف تجنب سداد الضرائب”. ينبغي على المستهلكين أن يشتروا الذهب من بائع يتمتع بسمعة طيبة، سواء كان متجرًا للحلي أو منصة رقمية، فالغش والتزييف ينتشران بوتيرة سريعة عندما ترتفع أسعار أصل من الأصول الاستثمارية. قد يواجه أولئك الذين يشترون الذهب في صورة سبائك أو عملات أو حلي زيادة في أسعارها عن الأسعار الفورية المعلنة لا يمكن تعويضها دائمًا عند إعادة بيعها. يقول أدريان أش، رئيس البحوث في شركة “باليون فولت” للوساطة (BullionVault): “ينبغي على من يشترون ذهبًا أن يتنقلوا بين عدة متاجر عند الشراء وعند البيع بحثًا عن الأفضل”.