ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.6% في الربع الثالث أزمة صحية طارئة تُدخل ولد الديرة إلى المستشفى لا تخبروا ChatGPT بأسراركم! خطوات سهلة لـ مبايعة المركبات عبر أبشر توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 11 منطقة قرار عسكري من زعيم كوريا الشمالية انتصار جديد لترامب بعد قرار المحكمة العليا أمطار وبرد وسيول وصواعق في المدينة المنورة حتى الصباح لحظات لا تُنسى لأغرب حوادث الطائرات في 2023
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس آذار المقبل.
وصعدت أسعار الذهب اليوم الخميس في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % ليصل إلى 2086.69 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:06 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 % إلى 2096.50 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 % إلى 24.42 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.2 % إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 999.00 دولارًا، كما زاد البلاديوم بنسبة 0.2 % مسجلا 1156.16 دولارًا.