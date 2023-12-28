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أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس آذار المقبل.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وصعدت أسعار الذهب اليوم الخميس في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % ليصل إلى 2086.69 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:06 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 % إلى 2096.50 دولارًا للأوقية.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 % إلى 24.42 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.2 % إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 999.00 دولارًا، كما زاد البلاديوم بنسبة 0.2 % مسجلا 1156.16 دولارًا.

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