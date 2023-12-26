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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 24 يسجل 248.84 ريال

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 24 يسجل 248.84 ريال
المواطن - فريق التحرير

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تواصل أسعار الذهب في السعودية رحل الصعود المستمرة مدفوعة بزيادة الطلب العالمي الذي رفع سعر الذهب في التعاملات الفورية والآجلة على مستوى العالم على حد سواء.

أسعار الذهب في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 248.84 ريال فيما سجل الذهب عيار 22 حوالي 228.11 ريال للجرام بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 217.74 ريال واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم عند 186.63 ريال.

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سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي ارتفع سعر الذهب اليوم، خلال تعاملات ضعيفة بسبب عطلة بداية السنة الميلادية وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في مارس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % ليصل إلى 2063.78 دولار للأوقية بحلول الساعة (04:01 بتوقيت جرينتش)، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3 % لتصل إلى 2074.90 دولار للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 % إلى 24.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 % إلى 972.85 دولار، فيما صعد البلاديوم بنسبة 0.6 % مسجلًا 1209.74 دولارات.

تراجع مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.8838%.

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