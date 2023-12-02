معاناة كريستيانو رونالدو مستمرة ضد الهلال الهلال يتفوق على النصر في 2023 ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 218 ريالاً للجرام أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق أبرز أرقام الهلال في دوري روشن الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الإمارات بذكرى اليوم الوطني غضب نصراوي من التحكيم ونواف العقيدي بعد ثلاثية الهلال ترتيب دوري روشن بعد ثلاثية الهلال في النصر موعد مباريات السبت في دوري روشن الهلال الأحمر يستقبل 155 بلاغًا أثناء مباراة الهلال والنصر
شهدت أسعار الذهب في السعودية، استقرارا مع بداية تعاملات، اليوم السبت، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا في السعودية ، نحو 218.48، ريال، أي ما يعادل نحو 58.26 دولار.
وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 249.69 ريال، أي ما يعادل نحو 66.58 دولار، وعيار 22 نحو (228.88) ريال.
بينما سجل عيار 18 نحو (187.27) ريال، كما سجل الجرام عيار 14 نحو 145.65 ريال، أي ما يعادل نحو 38.84 دولار.