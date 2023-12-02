ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 218 ريالاً للجرام

شهدت أسعار الذهب في السعودية، استقرارا مع بداية تعاملات، اليوم السبت، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا في السعودية ، نحو 218.48، ريال، أي ما يعادل نحو 58.26 دولار.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 249.69 ريال، أي ما يعادل نحو 66.58 دولار، وعيار 22 نحو (228.88) ريال.

سعر الذهب عيار 18

بينما سجل عيار 18 نحو (187.27) ريال، كما سجل الجرام عيار 14 نحو 145.65 ريال، أي ما يعادل نحو 38.84 دولار.