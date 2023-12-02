Icon

معاناة كريستيانو رونالدو مستمرة ضد الهلال Icon الهلال يتفوق على النصر في 2023 Icon ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 218 ريالاً للجرام Icon أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق Icon أبرز أرقام الهلال في دوري روشن Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الإمارات بذكرى اليوم الوطني Icon غضب نصراوي من التحكيم ونواف العقيدي بعد ثلاثية الهلال Icon ترتيب دوري روشن بعد ثلاثية الهلال في النصر Icon موعد مباريات السبت في دوري روشن Icon الهلال الأحمر يستقبل 155 بلاغًا أثناء مباراة الهلال والنصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
عيار 24 بسعر 249.69 ريال

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 218 ريالاً للجرام

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 218 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في السعودية، استقرارا مع بداية تعاملات، اليوم السبت، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا في السعودية ، نحو 218.48، ريال، أي ما يعادل نحو 58.26 دولار.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 249.69 ريال، أي ما يعادل نحو 66.58 دولار، وعيار 22 نحو (228.88) ريال.

قد يهمّك أيضاً
رد فعل سالم الدوسري بعد إهدار ركلتي جزاء أمام نافباخور

رد فعل سالم الدوسري بعد إهدار ركلتي جزاء أمام نافباخور

النصر يسعى لمواصلة تفوقه بديربي الرياض في ديسمبر

النصر يسعى لمواصلة تفوقه بديربي الرياض في ديسمبر

سعر الذهب عيار 18

بينما سجل عيار 18 نحو (187.27) ريال، كما سجل الجرام عيار 14 نحو 145.65 ريال، أي ما يعادل نحو 38.84 دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الاتفاق يبحث عن فوز غائب ضد الاتحاد منذ 2021
الرياضة

الاتفاق يبحث عن فوز غائب ضد الاتحاد...

الرياضة
فنون الطهي تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الوليمة للطعام السعودي
السعودية اليوم

فنون الطهي تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من...

السعودية اليوم
الشباب يسعى لمواصلة تألقه مع بيسكان
آخر الاخبار

الشباب يسعى لمواصلة تألقه مع بيسكان

آخر الاخبار
الأرصاد الجوية : رفع درجة الإنذار على الرياض وحائل إلى اللون الأحمر
السعودية اليوم

الأرصاد الجوية : رفع درجة الإنذار على...

السعودية اليوم
لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
عطل يضرب منصة x
تكنولوجيا

عطل يضرب منصة x

تكنولوجيا
بسطة الرياض في 4 مواقع و450 ركنًا للتسوق والترفيه
السعودية اليوم

بسطة الرياض في 4 مواقع و450 ركنًا...

السعودية اليوم
لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض
السعودية اليوم

لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه