ارتفاع أسعار النفط وبرميل برنت يقترب من 80 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط في مستهل التعاملات صباح الأربعاء بعد أن صعدت أكثر من 1% في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من اضطراب التجارة العالمية والتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.

أسعار النفط

وبحلول الساعة 01:37 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 79.29 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.11 دولار للبرميل، مرتفعاً 17 سنتاً، أو 0.2%.

وبالأمس صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأقرب شهر استحقاق، بقيمة 14 سنتا إلى 72.61 دولار للبرميل وارتفع عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطا تسعة سنتات، أو 0.1%، إلى 72.91 دولار.

تأثير محدود

وفي وقت سابق علقت شركة النفط البريطانية بي.بي مؤقتاً جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط فرونت لاين أمس الاثنين إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية على بعض السفن الأجنبية.

بدوره توقع بنك Goldman Sachs إن انقطاع تدفقات الطاقة في البحر الأحمر لن يكون له على الأرجح تأثير كبير على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، إذ إن فرص إعادة توجيه السفن تعني أن الإنتاج يجب ألا يتأثر بشكل مباشر.