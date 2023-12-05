ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان ميرابي إلى 22 شخصًا بإندونيسيا

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ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا، إلى 22 شخصًا، بعد أن عثرت فرق الإنقاذ على جثث مزيد من المتسلقين الذين لقوا حتفهم قرب فوهة البركان.
وأفاد مدير وكالة الإنقاذ في سومطرة الغربية، أنه سيستأنف نحو 200 من رجال الإنقاذ عمليات البحث غدًا الأربعاء لأن متسلقًا واحدًا ما زال مفقودًا.
وثار البركان الذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترًا يوم الأحد مما أدى إلى إطلاق رماد يصل إلى ثلاثة كيلومترات في السماء.
وميرابي أحد أكثر البراكين نشاطًا في جزيرة سومطرة، وثار آخر مرة في يناير وفبراير العام الحالي.