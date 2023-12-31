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ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأوكراني على بيلغورود إلى 20 قتيلاً

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأوكراني على بيلغورود إلى 20 قتيلاً
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات الروسية، أن عدد ضحايا قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة بيلغورود الروسية ارتفع إلى 20 قتيلاً.

ارتفاع أعداد ضحايا بيلغورود

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان، أنه “بحسب المعلومات المحدثة ارتفع عدد الضحايا في بيلغورود إلى 20 قتيلاً”.

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مجلس الأمن الدولي

يذكر أن روسيا قد طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الأوكراني على بيلغورود.

وكانت الحصيلة الأخيرة تشير إلى مقتل 14 شخصاً جراء الهجوم الصاروخي الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسية.

 

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