ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأوكراني على بيلغورود إلى 20 قتيلاً

أعلنت السلطات الروسية، أن عدد ضحايا قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة بيلغورود الروسية ارتفع إلى 20 قتيلاً.

ارتفاع أعداد ضحايا بيلغورود

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان، أنه “بحسب المعلومات المحدثة ارتفع عدد الضحايا في بيلغورود إلى 20 قتيلاً”.

لحظة قصف وسط المدينة بيلغورود الروسية من قبل أوكرانيا. pic.twitter.com/lJ4scLGRPf — أبكالوس (@_world_changing) December 31, 2023

مجلس الأمن الدولي

يذكر أن روسيا قد طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الأوكراني على بيلغورود.

وكانت الحصيلة الأخيرة تشير إلى مقتل 14 شخصاً جراء الهجوم الصاروخي الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسية.