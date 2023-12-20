Icon

التأمينات: 4 حالات تتيح صرف تعويض الدفعة الواحدة Icon استبعاد عمر السومة من قائمة سوريا بكأس آسيا 2023 Icon غوارديولا عن تدريب إسبانيا: سعيد مع مانشستر سيتي Icon أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال Icon هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟ Icon هل ينتقل أيمن يحيى للاتحاد؟ Icon رقم استثنائي لـ سيرجيو راموس بالدوري الإسباني Icon زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب ألاسكا الأمريكية Icon الفتح يستهدف ضم فيرمينو Icon أنشيلوتي يسعى لتغيير خطة توني كروس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
المقرر إقامتها في قطر يناير المقبل

استبعاد عمر السومة من قائمة سوريا بكأس آسيا 2023

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
استبعاد عمر السومة من قائمة سوريا بكأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المدير الفني لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم، الأرجنتيني هيكتور كوبر، مساء اليوم الأربعاء، عن القائمة المشاركة في كأس آسيا 2023، وشهدت غياب النجم عمر السومة.

غياب عمر السومة

وضم هيكتور كوبر، 33 لاعبًا في القائمة الأولية لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم، وسيتم تقليصها فيما بعد إلى 26 لاعبًا فقط، إلا أن الأبرز كان استبعاد نجم العربي القطري، عمر السومة.

قد يهمّك أيضاً
آبل تصعب على الحكومات الوصول إلى إشعارات وبيانات الهواتف

آبل تصعب على الحكومات الوصول إلى إشعارات وبيانات الهواتف

نجم مانشستر سيتي يُلمح لموافقته على الانضمام لـ الهلال

نجم مانشستر سيتي يُلمح لموافقته على الانضمام لـ الهلال

عمر السومة
السومة – المصدر @alarabi_club

ويُعد عمر السومة واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب سوريا الأول لكرة القدم، وجاء استبعاده بمثابة الصدمة للجماهير، التي أعربت عن غضبها من هذا القرار، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “إكس”.

عمر السومة
عمر السومة

قائمة منتخب سوريا

وجاء قائمة منتخب سوريا، كالتالي؛ إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، مكسيم صراف، أيهم أوسو، عمر الميداني، ثائر كروما، سعد أحمد، عبدالله الشامي، مؤيد الخولي، خالد كرداوغلي ومؤيد العجان.

ويتواجد في القائمة الأولية أيضًا؛ عمرو جنيات، عبدالرحمن ويس، محمد عنز، كامل حميشة، محمد عثمان، إيزاكيل العم، خليل إلياس، إلمار إبراهام، مالك جنعير، محمد المرمور، محمد الحلاق وفهد اليوسف.

كما ضمت القائمة الأولية لمنتخب سوريا، كلًا من؛ عمار رمضان، محمود الأسود، إبراهيم هيسار، عمر خريبين، بابلو صباغ، علاء الدالي، ياسين سامية، مارديك مرديكيان وأنطونيو يعقوب.

قائمة منتخب سوريا
قائمة منتخب سوريا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
العالم

صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

العالم
الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10 نقاط بثنائية في الوحدة
الرياضة

الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10...

الرياضة
ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم الرياض في فبراير 2024
الرياضة

ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم...

الرياضة
إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية
السعودية اليوم

إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية

السعودية اليوم
غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا
آخر الاخبار

غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا

آخر الاخبار
فيصل بن فرحان: ضرورة العودة لمسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: ضرورة العودة لمسار السلام...

السعودية اليوم
صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم المكي والمسجد النبوي
السعودية اليوم

صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم...

السعودية اليوم
النفط يتراجع 3%
السوق

النفط يتراجع 3%

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه