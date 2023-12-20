استبعاد عمر السومة من قائمة سوريا بكأس آسيا 2023

أعلن المدير الفني لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم، الأرجنتيني هيكتور كوبر، مساء اليوم الأربعاء، عن القائمة المشاركة في كأس آسيا 2023، وشهدت غياب النجم عمر السومة.

غياب عمر السومة

وضم هيكتور كوبر، 33 لاعبًا في القائمة الأولية لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم، وسيتم تقليصها فيما بعد إلى 26 لاعبًا فقط، إلا أن الأبرز كان استبعاد نجم العربي القطري، عمر السومة.

ويُعد عمر السومة واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب سوريا الأول لكرة القدم، وجاء استبعاده بمثابة الصدمة للجماهير، التي أعربت عن غضبها من هذا القرار، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “إكس”.

قائمة منتخب سوريا

وجاء قائمة منتخب سوريا، كالتالي؛ إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، مكسيم صراف، أيهم أوسو، عمر الميداني، ثائر كروما، سعد أحمد، عبدالله الشامي، مؤيد الخولي، خالد كرداوغلي ومؤيد العجان.

ويتواجد في القائمة الأولية أيضًا؛ عمرو جنيات، عبدالرحمن ويس، محمد عنز، كامل حميشة، محمد عثمان، إيزاكيل العم، خليل إلياس، إلمار إبراهام، مالك جنعير، محمد المرمور، محمد الحلاق وفهد اليوسف.

كما ضمت القائمة الأولية لمنتخب سوريا، كلًا من؛ عمار رمضان، محمود الأسود، إبراهيم هيسار، عمر خريبين، بابلو صباغ، علاء الدالي، ياسين سامية، مارديك مرديكيان وأنطونيو يعقوب.