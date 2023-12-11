استجابة رجل المرور لعبارة “ما كان قصدي أرتكب مخالفة” رشوة

قال المحامي محمد آل سحيم: إن استجابة رجل المرور لرجاء عدم تسجيل المخالفة تُعتبر جريمة رشوة مكتملة الأركان، يحاسب عليها النظام حسب نظام مكافحة الرشوة، مشددًا على أن الرشوة ليس بالضرورة أن يكون فيها مبلغ مالي مقابل تنفيذ أمر مخالف.

أكثر من شكل للرشوة

وتابع المحامي آل سحيم، عبر القناة السعودية، أن “الرشوة” لها أكثر من شكل، وليس بالضرورة أن يكون هناك مقابل مادي، لافتًا إلى أن المقابل قد يكون معنويًّا مثل القول لرجل المرور: “تكفى، ما كان قصدي أرتكب مخالفة”، مشيرًا إلى أنها بذلك تكون جريمة رشوة مكتملة الأركان في حال الاستجابة لهذا الرجاء والطلب.

وشدد على أنه وفقًا للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة، يُعد رجل المرور بذلك قد ارتكب مخالفة، ويعاقب عليها وفق النظام، لافتًا إلى أن الجهل لا يحمي من العقوبة.