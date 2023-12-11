السعودية ستمتلك الحصة الأكبر من مطار هيثرو جيرونا يحرج برشلونة برباعية ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني أكثر من 10 ملايين مستخدم ينضمون لمنصة إكس خلال ديسمبر فقط تركي العجمة: عدم تحديد آلية لأسعار تذاكر المباريات سبب لغطًا كبيرًا أغنى عائلات في العالم تضيف لثرواتها 1.5 تريليون دولار محمد بن ناصر يعزي أسرة عبدالحفيظ السروري المدني يحذر من طقس الـ48 ساعة: ابقوا في أماكن آمنة موعد مباريات الاثنين في كأس الملك استجابة رجل المرور لعبارة “ما كان قصدي أرتكب مخالفة” رشوة ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا
قال المحامي محمد آل سحيم: إن استجابة رجل المرور لرجاء عدم تسجيل المخالفة تُعتبر جريمة رشوة مكتملة الأركان، يحاسب عليها النظام حسب نظام مكافحة الرشوة، مشددًا على أن الرشوة ليس بالضرورة أن يكون فيها مبلغ مالي مقابل تنفيذ أمر مخالف.
وتابع المحامي آل سحيم، عبر القناة السعودية، أن “الرشوة” لها أكثر من شكل، وليس بالضرورة أن يكون هناك مقابل مادي، لافتًا إلى أن المقابل قد يكون معنويًّا مثل القول لرجل المرور: “تكفى، ما كان قصدي أرتكب مخالفة”، مشيرًا إلى أنها بذلك تكون جريمة رشوة مكتملة الأركان في حال الاستجابة لهذا الرجاء والطلب.
وشدد على أنه وفقًا للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة، يُعد رجل المرور بذلك قد ارتكب مخالفة، ويعاقب عليها وفق النظام، لافتًا إلى أن الجهل لا يحمي من العقوبة.