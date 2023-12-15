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شركة غاز ونفط باكستان go تبلغ قيمتها السوقية 7 مليارات دولار

استحواذ أرامكو على شركة النفط الباكستانية يعزز إستراتيجيتها على المستوى العالمي

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
استحواذ أرامكو على شركة النفط الباكستانية يعزز إستراتيجيتها على المستوى العالمي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تسعى شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي لتوسيع إستراتيجيتها، عبر الاستحواذ على 40% من شركة غاز ونفط باكستان المحدودة “go”، حيث تعمل الشركة الباكستانية في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوعة، وتمتلك أكثر من 1100 منفذ بيع بالتجزئة في باكستان، وأكثر من 800 شاحنة صهريج، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 7 مليارات دولار.

صفقة أرامكو مع شركة باكستانية

وقّعت شركة أرامكو، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًّا في مجال الطاقة والكيميائيات، الثلاثاء، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة “قو”.
وتُعد شركة (جو) التي تعمل في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة، واحدة من أكبر شركات التخزين والبيع بالتجزئة في باكستان، ويخضع إتمام الاتفاقيات للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية، بحسب موقع “oilprice”.

أرامكو تدخل سوق الصناعات التحويلية بباكستان

وتدخل أرامكو السعودية، سوق الصناعات التحويلية في باكستان من خلال الاستحواذ على حصة 40% في شركة Gas & Oil باكستان المحدودة، إحدى أكبر شركات البيع بالتجزئة والتخزين في البلاد، حيث تسعى شركة النفط العملاقة إلى التوسع الدولي في مجال الصناعات التحويلية وتتطلع المملكة العربية السعودية إلى استثمار المزيد في حليفتها باكستان.

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وقالت أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء: إنها وقعت اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 40% في شركة Gas & Oil باكستان (GO)، وهي شركة تعمل في مجال الصناعات التحويلية للوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوعة.

أول دخول لأرامكو في السوق الباكستاني

وسيكون الاستحواذ أول دخول لأرامكو إلى سوق تجزئة الوقود الباكستاني، مما يعزز إستراتيجيتها لتعزيز سلسلة القيمة الخاصة بها على المستوى الدولي. وقال محمد القحطاني، رئيس أرامكو للتكرير والتسويق، في بيان: “إن استحواذنا الثاني المخطط له على قطاع التجزئة هذا العام يتماشى مع إستراتيجية أرامكو للتوسع في مجال الصناعات التحويلية، مع وجود طريق واضح أمامنا لتنمية محفظة متكاملة للتكرير والتسويق ومواد التشحيم والتجارة والكيماويات في جميع أنحاء العالم”.

وفي وقت سابق من هذا العام، صرح القحطاني، بأن أرامكو تتطلع إلى تعزيز وجودها في مجال الصناعات التحويلية في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وأضاف أن الآفاق طويلة الأجل في السوق الصينية مواتية لشركة أرامكو السعودية، التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في مجال الصناعات التحويلية في الصين وإبرام عقود توريد النفط طويلة الأجل مع أكبر مستورد للنفط العالمي.

أكبر صفقتين لأرامكو في عام 2023

وقال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار في سبتمبر/ أيلول: إن السعودية ستستثمر ما يصل إلى 25 مليار دولار في باكستان خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعات مختلفة بما في ذلك التعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا لـ oilprice.

أعلنت أرامكو السعودية في وقت سابق من هذا العام عن صفقتين كبيرتين لمصافي تكرير وبتروكيماويات في الصين، لا تمنحان أكبر شركة نفط في العالم حصة في سوق الصناعات التحويلية الصينية فحسب، بل تمنح أيضًا منفذًا إضافيًّا لتصدير حوالي 690 ألف برميل يوميًّا من الخام السعودي.

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