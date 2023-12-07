استشاري يحذر من خطورة برد المربعانية على كبار السن

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة برودة أجواء المربعانية على كبار السن.
وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “إنه يجب الانتباه لكبار السن في موسم المربعانية، من البرودة الشديدة”.
وأضاف خالد النمر، أن شدة البرد تزيد من انتكاس صحة كبار السن، وتعرضهم لأمراض صدرية؛ مما يتطلب ارتدائهم الملابس المناسبة، مع تناول الغذاء المناسب والمشروبات الساخنة.