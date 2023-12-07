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استشاري يحذر من خطورة برد المربعانية على كبار السن

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ صباحاً
استشاري يحذر من خطورة برد المربعانية على كبار السن
المواطن - فريق التحرير

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة برودة أجواء المربعانية على كبار السن.

موسم المربعانية وشدة البرودة

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “إنه يجب الانتباه لكبار السن في موسم المربعانية، من البرودة الشديدة”.

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خطورة البرودة على كبار السن

وأضاف خالد النمر، أن شدة البرد تزيد من انتكاس صحة كبار السن، وتعرضهم لأمراض صدرية؛ مما يتطلب ارتدائهم الملابس المناسبة، مع تناول الغذاء المناسب والمشروبات الساخنة.

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