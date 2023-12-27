استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر البطاقة الرقمية الدفاع المدني : ابقوا في أماكن آمنة وقت هطول الأمطار الميزان التجاري السعودي يحقق 30,401 مليار ريال فائضاً والصين في صدارة المستوردين هدف يحذر مستفيدي إعانة البحث عن عمل من إفشاء البيانات الشخصية رادارات الطقس : 6 مناطق لا تزال تتأثر بالسحب الركامية الرعدية إنذار أحمر من الأرصاد على مكة وعسير والباحة البنك المركزي يطلب المرئيات حول تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة إحالة أشخاص للنيابة العامة تقدموا لعضوية هيئة المراجعين والمحاسبين بشهادات مزورة استقرار النفط مع تراجع سعر الدولار عالميًا لقطات من أمطار الفجر على المدينة المنورة
يترقب الملايين من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور صدور نتائج الأهلية للدفعة 25 استحقاق يناير المقبل عبر البطاقة الرقمية.
ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ” البطاقة الرقمية ” من خلال الخطوات التالية:
وتتيح البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان.
ولتفعيل البطاقة يجب القيام بما يلي:
ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 25 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الاثنين الأول من يناير المقبل وفق الجدولة الزمنية للبرنامج
يذكر أنه صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة السابقة الأول من نوفمبر 2023، وبحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.