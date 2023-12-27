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استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر البطاقة الرقمية

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر البطاقة الرقمية
المواطن - فريق التحرير

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يترقب الملايين من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور صدور نتائج الأهلية للدفعة 25 استحقاق يناير المقبل عبر البطاقة الرقمية.

أهلية الضمان الاجتماعي

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ” البطاقة الرقمية ” من خلال الخطوات التالية:

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  • تحميل تطبيق HRSD
  • تسجيل الدخول إلى التطبيق.
  • انتقل إلى حسابي أسفل الشاشة.
  • انتقل إلى البطاقة الرقمية
  • الضغط على خانة التفاصيل ستظهر لك نتائج الأهلية.

تفعيل البطاقة الرقمية

وتتيح البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان.

ولتفعيل البطاقة يجب القيام بما يلي:

  • تحميل تطبيق نفاذ وتسجيل الدخول من خلال بيانات أبشر.
  • بعد ذلك قم بتحميل تطبيق HRSD الخاص بالموارد البشرية.
  • التأكد من تحميل آخر نسخة محدثة في متجر التطبيقات بحسب نوع نظام التشغيل الخاص بك.
  • تسجيل الدخول إلى تطبيق HRSD سيطلب منك إضافة السجل المدني والتحقق عبر نفاذ عبر اختيار الرقم الذي يظهر لك في رسالة التفعيل.

موعد معاش الضمان الاجتماعي

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 25 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الاثنين الأول من يناير المقبل وفق الجدولة الزمنية للبرنامج

يذكر أنه صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة السابقة الأول من نوفمبر 2023، وبحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.

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