استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد قتلى وجرحى في انهيار منجم للذهب في دولة إفريقية تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وضباب على 5 مناطق بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 73 شاملًا الدعم الإضافي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الـ 16 التكنولوجيا تسرق أوقاتنا وتغير مفهوم وقت الفراغ مداهمة مستودع يديره وافد لإعادة تعبئة الدقيق المدعوم بين الأتربة والحشرات تاوامبا حارسًا لـ الأخدود بعد طرد باولو فيتور
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، استقراراً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 241.67 ريال، أي ما يعادل نحو 64.45 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 221.53 ريال، أي ما يعادل نحو 59.08 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 211.46 ريال، أي ما يعادل نحو 56.39 دولار، وعيار 18 وصل 181.26 ريال، أي ما يعادل نحو 48.33 دولار.