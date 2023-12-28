قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن الجزء الأول من فصل الشتاء دائمًا ما يشهد تقلبات في درجات الحرارة بشكل سريع بين الارتفاع والانخفاض؛ بسبب تأثيرات المنخفضات الحركية واتجاهات الرياح معها.

وتابع العقيل في تصريحات إلى قناة الإخبارية، اليوم الخميس: استمتعوا بالأجواء الجميلة نهاية الأسبوع.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.