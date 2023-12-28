Icon

إصابات بمتحور JN1 في مصر Icon استمتعوا بالأجواء الجميلة نهاية الأسبوع Icon الدراسة عن بُعد اليوم في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدسة Icon العبيكان للزجاج توزع 64 مليون ريال أرباحًا نقدية على المساهمين Icon نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال آسيا ومواعيد المباريات Icon إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.6 طن حشيش في نجران Icon الهلال يُلاقي سباهان والنصر يصطدم بالفيحاء في دور الـ16 Icon المعدل الصحي المتوسط للنوم يوميًا Icon جامعة نجران تبدأ باستقبال طلبات التسجيل في دبلوم التعدين Icon السودة أدنى درجة حرارة اليوم بـ 5 مئوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الجزء الأول من الشتاء دائمًا ما يشهد تقلبات

استمتعوا بالأجواء الجميلة نهاية الأسبوع

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
استمتعوا بالأجواء الجميلة نهاية الأسبوع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن الجزء الأول من فصل الشتاء دائمًا ما يشهد تقلبات في درجات الحرارة بشكل سريع بين الارتفاع والانخفاض؛ بسبب تأثيرات المنخفضات الحركية واتجاهات الرياح معها.

وتابع العقيل في تصريحات إلى قناة الإخبارية، اليوم الخميس: استمتعوا بالأجواء الجميلة نهاية الأسبوع.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

لحظات لا تُنسى لأغرب حوادث الطائرات في 2023

لحظات لا تُنسى لأغرب حوادث الطائرات في 2023

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم  أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع قطار سار
وظائف

وظائف شاغرة بفروع قطار سار

وظائف
القتل تعزيراً لمواطن قَتَل زوجة أخيه وابنتها دهساً بسيارته
السعودية اليوم

القتل تعزيراً لمواطن قَتَل زوجة أخيه وابنتها...

السعودية اليوم
3 طرق لتسديد الرخصة المهنية
السعودية اليوم

3 طرق لتسديد الرخصة المهنية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع روشن العقارية
وظائف

وظائف شاغرة في فروع روشن العقارية

وظائف
13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
وظائف

13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

وظائف
عدم حضور النصر لـ اجتماع توثيق البطولات السعودية يثير الجدل .. والجماهير تكشف السبب
الرياضة

عدم حضور النصر لـ اجتماع توثيق البطولات...

الرياضة
كيفية تأمين محادثات واتساب ويب بكلمة مرور
تكنولوجيا

كيفية تأمين محادثات واتساب ويب بكلمة مرور

تكنولوجيا
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه