استمرار الأحوال الجوية المتقلبة .. أمطار غزيرة وحبات برد وسيول

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني استمرار الأحوال الجوية المتقلبة اليوم على عديد من مناطق المملكة حيث تشمل أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد وجريان السيول.

توقعات الأحوال الجوية

وقال الحصيني إن الحالة الجوية الممطرة الخامسة لوسم 1445 مستمرة اليوم الأربعاء 1445/5/22هـ حيث من المتوقع هطول أمطار – إن شاء الله – متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد وفرصة سيول على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة وأجزاء من منطقة مكة.

وأشار إلى أن الأجواء باردة على معظم مناطق المملكة عدا الساحل الغربي وأجواء معتدلة في الرياض وبريدة فيما تسجل المرتفعات الجنوبية أقل درجة حرارة في مناطق المملكة وهي أقل حرارة تسجلها المدينتين منذ دخول الوسم.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ويصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.