استمرار تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم

واصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء الثالث عشر من ديسمبر 2023 تراجعها تحت وطأة تراجع الطلب العالمي الذي يترقب نتائج اجتماعات العديد من البنوك المركزية.

والذهب لا يدر عائدًا في حد ذاته لكنه وسيلة مضمونة يلجأ إليها المستثمرون باعتبار المعدن الأصفر البديل الآمن في وقت التقلبات الاقتصادية أو عدم وضوح الرؤية بشأن نتائج الأعمال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وفي مستهل التعاملات بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 238.47 ريال فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 218.59 ريال.

أما متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 فقد بلغ اليوم في السعودية حوالي 208.66 ريال مقارنة مع 209.07 ريال يوم أمس فيما سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 178.85 ريال.

سعر الذهب العالمي

وسجل سعر الذهب على المستوى العالمي أول خسارة أسبوعيه له الأسبوع الماضي بعد حوالي 4 أسابيع من الصعود القياسي، حيث وصل سعر الذهب خلال الشهر الماضي وبداية الشهر الجاري إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر لكنه بدأ التراجع في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر بنسبة ‏‏1.6% أو بنحو ‏‎31.90‎‏ دولار لتغلق عند 2014.50 دولار للأوقية، وهو الإغلاق ‏الأدنى منذ 27 نوفمبر .‏

وعلى أساس أسبوعي، سجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب خسائر بنسبة 3.7% ‏هي الأولى منذ الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر الماضي.

وفي آخر جلسة له انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 1997.16 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2013.20 دولار.