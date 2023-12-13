المغلوث بعد تعيينه مساعدًا لوزير الإعلام: مسؤولية تستوجب تحقيق تطلعات القيادة استمرار تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجع درجات الحرارة وأمطار مصحوبة بزخات البرد على 10 مناطق القنوات الناقلة لـ مباراة نيوكاسل ضد ميلان برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة الأمير ويليام ريال مدريد يتفوق على يونيون برلين بصعوبة مانشستر يونايتد يودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام بايرن ميونخ موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري والقناة الناقلة لقطات من أمطار الحرم المكي والهدا اليوم طريقة التعامل مع المفقودات في المسجد الحرام
واصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء الثالث عشر من ديسمبر 2023 تراجعها تحت وطأة تراجع الطلب العالمي الذي يترقب نتائج اجتماعات العديد من البنوك المركزية.
والذهب لا يدر عائدًا في حد ذاته لكنه وسيلة مضمونة يلجأ إليها المستثمرون باعتبار المعدن الأصفر البديل الآمن في وقت التقلبات الاقتصادية أو عدم وضوح الرؤية بشأن نتائج الأعمال.
وفي مستهل التعاملات بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 238.47 ريال فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 218.59 ريال.
أما متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 فقد بلغ اليوم في السعودية حوالي 208.66 ريال مقارنة مع 209.07 ريال يوم أمس فيما سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 178.85 ريال.
وسجل سعر الذهب على المستوى العالمي أول خسارة أسبوعيه له الأسبوع الماضي بعد حوالي 4 أسابيع من الصعود القياسي، حيث وصل سعر الذهب خلال الشهر الماضي وبداية الشهر الجاري إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر لكنه بدأ التراجع في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وانخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر بنسبة 1.6% أو بنحو 31.90 دولار لتغلق عند 2014.50 دولار للأوقية، وهو الإغلاق الأدنى منذ 27 نوفمبر .
وعلى أساس أسبوعي، سجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب خسائر بنسبة 3.7% هي الأولى منذ الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر الماضي.
وفي آخر جلسة له انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 1997.16 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2013.20 دولار.