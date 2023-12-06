استمرار تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 يسجل 243.60 ريال

واصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجعها الذي بدأته في الأيام الأخيرة السابقة متأثرة بتراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

ووصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 243.60 ريال، مقارنة مع 244.94 ريال يوم أمس، فيما سجل جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 223.30 ريال، مقارنة مع 224.53 ريال التي سجلها يوم أمس.

وعلى صعيد سعر الذهب عيار 21 فقد سجل في مستهل التعاملات اليوم حوالي 213.15 ريال مقارنة مع 214.32 ريال التي حققها يوم أمس فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 182.70 ريال مقارنة مع 183.71 ريال التي سجلها يوم أمس.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي تراجع سعر الذهب، من أعلى مستوياتها على الإطلاق في الجلسة السابقة مع استعادة الدولار قوته وإحجام المستثمرين عن التداول الكثيف قبيل بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية التي قد توفر مزيدًا من الوضوح حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 2018.29 دولار للأونصة. وكان صعد إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولار أمس قبل انخفاضه بما يزيد على 100 دولار في يوم واحد ليغلق منخفضًا 2%.