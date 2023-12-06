رغم تعليق الدراسة مقرات اختبارات موهبة مفتوحة إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي غدًا الشراكة الاقتصادية للسعودية مع روسيا الأكثر قوة بمنطقة الشرق الأوسط استمرار تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 يسجل 243.60 ريال السعودية في طريقها لامتلاك الطائرة الحربية الأكثر مبيعًا بالعالم رافال حوافز جديدة لنقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية في الرياض أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية على 7 مناطق تراجع الذهب مع صعود قوي لـ الدولار موسم الرياض يعلن موعد مباراة ليلة الأبطال بين جالطة سراي وفنربخشة تنبيه من المدني لـ 4 مناطق
واصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجعها الذي بدأته في الأيام الأخيرة السابقة متأثرة بتراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية.
ووصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 243.60 ريال، مقارنة مع 244.94 ريال يوم أمس، فيما سجل جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 223.30 ريال، مقارنة مع 224.53 ريال التي سجلها يوم أمس.
وعلى صعيد سعر الذهب عيار 21 فقد سجل في مستهل التعاملات اليوم حوالي 213.15 ريال مقارنة مع 214.32 ريال التي حققها يوم أمس فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 182.70 ريال مقارنة مع 183.71 ريال التي سجلها يوم أمس.
وعلى المستوى العالمي تراجع سعر الذهب، من أعلى مستوياتها على الإطلاق في الجلسة السابقة مع استعادة الدولار قوته وإحجام المستثمرين عن التداول الكثيف قبيل بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية التي قد توفر مزيدًا من الوضوح حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 2018.29 دولار للأونصة. وكان صعد إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولار أمس قبل انخفاضه بما يزيد على 100 دولار في يوم واحد ليغلق منخفضًا 2%.