Icon

رغم تعليق الدراسة مقرات اختبارات موهبة مفتوحة Icon إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي غدًا Icon الشراكة الاقتصادية للسعودية مع روسيا الأكثر قوة بمنطقة الشرق الأوسط Icon استمرار تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 يسجل 243.60 ريال Icon السعودية في طريقها لامتلاك الطائرة الحربية الأكثر مبيعًا بالعالم رافال Icon حوافز جديدة لنقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية في الرياض Icon أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية على 7 مناطق Icon تراجع الذهب مع صعود قوي لـ الدولار Icon موسم الرياض يعلن موعد مباراة ليلة الأبطال بين جالطة سراي وفنربخشة Icon تنبيه من المدني لـ 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

استمرار تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 يسجل 243.60 ريال

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ صباحاً
استمرار تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 يسجل 243.60 ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجعها الذي بدأته في الأيام الأخيرة السابقة متأثرة بتراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

ووصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 243.60 ريال، مقارنة مع 244.94 ريال يوم أمس، فيما سجل جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 223.30 ريال، مقارنة مع 224.53 ريال التي سجلها يوم أمس.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 4 مقيمين لترويجهم الشبو في جدة

ضبط 4 مقيمين لترويجهم الشبو في جدة

الهلال يحصد نصيب الأسد في أفضلية نوفمبر بـ دوري روشن

الهلال يحصد نصيب الأسد في أفضلية نوفمبر بـ دوري روشن

وعلى صعيد سعر الذهب عيار 21 فقد سجل في مستهل التعاملات اليوم حوالي 213.15 ريال مقارنة مع 214.32 ريال التي حققها يوم أمس فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 182.70 ريال مقارنة مع 183.71 ريال التي سجلها يوم أمس.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي تراجع سعر الذهب، من أعلى مستوياتها على الإطلاق في الجلسة السابقة مع استعادة الدولار قوته وإحجام المستثمرين عن التداول الكثيف قبيل بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية التي قد توفر مزيدًا من الوضوح حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 2018.29 دولار للأونصة. وكان صعد إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولار أمس قبل انخفاضه بما يزيد على 100 دولار في يوم واحد ليغلق منخفضًا 2%.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مصير ميسي حول المشاركة في تصفيات كأس العالم
الرياضة

مصير ميسي حول المشاركة في تصفيات كأس...

الرياضة
أمانة جدة تحرر الطرق الرئيسة المتأثرة بمياه الأمطار
أخبار رئيسية

أمانة جدة تحرر الطرق الرئيسة المتأثرة بمياه...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة للجنسين في شركة تنفيذ
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في شركة تنفيذ

وظائف
لوكاكو وأوسيمين يعترفان بندمهما بسبب الهلال
الرياضة

لوكاكو وأوسيمين يعترفان بندمهما بسبب الهلال

الرياضة
أنامل السبعينيات تلوّن رسومات الأجيال الجديدة في فن الجداريات
السعودية اليوم

أنامل السبعينيات تلوّن رسومات الأجيال الجديدة في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

وظائف
خلل فني في بورش 2023 Porsche Taycan قد يسبب حريقًا
آخر الاخبار

خلل فني في بورش 2023 Porsche Taycan...

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه