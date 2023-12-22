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الليل يصل 13 ساعة

اشبعوا نوم.. اليوم أقصر نهار وأطول ليل في السنة

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
اشبعوا نوم.. اليوم أقصر نهار وأطول ليل في السنة
المواطن - فريق التحرير

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كشف خبير الطقس خالد الزعاق، عن تسجيل اليوم الجمعة لأقصر نهار وأطول ليل في السنة على الإطلاق مشيرًا إلى أن طول الليل سيسجل 13 ساعة في الدول العربية.

أقصر نهار وأطول ليل

وقال الزعاق في الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعة، وصلت الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الجنوب، أي أنها ستتعامد على مدار الجدي مما يعني بداية فصل الشتاء الفلكي على جميع المناطق الواقعة شمال خط الاستواء، وهو بداية لما يعرف باسم برد الانصراف الذي يقال فيه لا برد إلا بعد برد الانصراف.

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ولفت الزعاق إلى أن الشمس لها انقلابان وعبوران، فحين تنقلب في حركتها من الجهة الجنوبية إلى الشمالية في 22 ديسمبر، حيث يكون بداية أطول ليالي السنة، أما إذا انقلبت من الشمال للجنوب في 22 يونيو، فسيكون أطول نهار في السنة.

أما إذا عبرت الشمس خط الاستواء في 16 مارس و27 سبتمبر حين ذلك يتساوى طول الليل مع النهار.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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