اشبعوا نوم.. اليوم أقصر نهار وأطول ليل في السنة

كشف خبير الطقس خالد الزعاق، عن تسجيل اليوم الجمعة لأقصر نهار وأطول ليل في السنة على الإطلاق مشيرًا إلى أن طول الليل سيسجل 13 ساعة في الدول العربية.

أقصر نهار وأطول ليل

وقال الزعاق في الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعة، وصلت الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الجنوب، أي أنها ستتعامد على مدار الجدي مما يعني بداية فصل الشتاء الفلكي على جميع المناطق الواقعة شمال خط الاستواء، وهو بداية لما يعرف باسم برد الانصراف الذي يقال فيه لا برد إلا بعد برد الانصراف.

ولفت الزعاق إلى أن الشمس لها انقلابان وعبوران، فحين تنقلب في حركتها من الجهة الجنوبية إلى الشمالية في 22 ديسمبر، حيث يكون بداية أطول ليالي السنة، أما إذا انقلبت من الشمال للجنوب في 22 يونيو، فسيكون أطول نهار في السنة.

أما إذا عبرت الشمس خط الاستواء في 16 مارس و27 سبتمبر حين ذلك يتساوى طول الليل مع النهار.