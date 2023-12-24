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اشتباه في إصابة أحمد بامسعود بالصليبي!

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ مساءً
اشتباه في إصابة أحمد بامسعود بالصليبي!
المواطن - فريق التحرير

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أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد بامسعود قلق الجماهير، بعد خروجه مصابًا خلال مواجهة الرائد في دوري روشن السعودي.

إصابة أحمد بامسعود

وشارك أحمد بامسعود بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد الرائد بالأمس، قبل أن يتعرض لإصابة قوية، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 66، ويُشارك فرحة الشمراني بدلًا منه.

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أحمد بامسعود
لحظة خروج بامسعود مصابًا

وأشارت قناة SSC، إلى أن هناك اشتباهًا بإصابة أحمد بامسعود؛ بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليُسرى، بسبب احتكاكه مع لاعب الرائد، على أن يخضع لفحوصات، ويعلن الاتحاد عن التفاصيل خلال ساعات.

وأضافت القناة: “كان هناك اعتراض كبير من دكة بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث يرى مسؤولو الفريق أن حكم الراية هو من تسبب في إصابة أحمد بامسعود بتأخره في الإعلان عن التسلل”.

أحمد بامسعود
بامسعود – المصدر @ittihad

خسارة الاتحاد ضد الرائد

ولعب الاتحاد ضد الرائد على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، ونجح الفريق الريداوي في الفوز بنتيجة 3\1.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 28 نقطة، ليتراجع إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الرائد إلى 16 نقطة، ليتواجد في المركز الـ15.

بنزيما - الاتحاد والرائد

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