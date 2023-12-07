اشتراطات إلغاء ملف المنشأة لدى الموارد البشرية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اشتراطات إلغاء ملف المنشأة.

وقالت الموارد البشرية عبر منصة إكس: إنه لابد من تسوية وضع العمالة إما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي وشطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص، ثم الدخول للخدمات الإلكترونية وإلغاء ملف المنشأة من خلال خدمة إلغاء ملف منشأة.

خطوات فتح منشأة فردية

– إحضار صورة من خلاصة القيد وأصلها.

– تقديم نسخة من بطاقة الجنسية للموظف المخول بإدارة المؤسسة.

– توفير عقار أو إيجار للملكية الفردية.

– الحصول على شهادة ترخيص من الجهة الحكومية لنشاط المنشأة.

– إحضار شهادة مشاركة إلى غرفة التجارة والصناعة.

– تاريخ العمل.

– تعبئة نموذج السجل التجاري.