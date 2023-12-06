Icon

اعتماد حركة توجيه المعلمين والمعلمات المعينين الجدد بتعليم القصيم Icon قانوني يسخر بعد رفض احتجاج الهلال ضد طرد علي البليهي Icon جماهير الأهلي تدعم ضمك ضد الاتحاد Icon بوتين يدعو ولي العهد لزيارة روسيا Icon قائمة نادي الاتحاد لـ كأس العالم للأندية 2023 Icon تايلور سويفت شخصية عام 2023 بعدما تجاوزت إيراداتها مليار دولار Icon هل ستستمر ضريبة القيمة المضافة 15%؟ Icon ولي العهد لمترجم بوتين: السعودية أُعيد توحيدها ولم تكن مستعمرة من قبل Icon سبب يمنح برشلونة الفرصة للتخلص من ليفاندوفسكي لـ الأهلي Icon الجاذبية آخر العروض الأرجنتينية بجامعة الأميرة نورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر نظام نور

اعتماد حركة توجيه المعلمين والمعلمات المعينين الجدد بتعليم القصيم

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
اعتماد حركة توجيه المعلمين والمعلمات المعينين الجدد بتعليم القصيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اعتمد مدير عام تعليم القصيم، محمد بن سليمان الفريح، حركة توجيه المعلمين والمعلمات المعينين الجدد.

نتيجة الحركة

وذكر تعليم القصيم في بيان على منصة إكس، مساء اليوم الأربعاء، أن الاستعلام عن نتيجة الحركة ستكون عبر حساب المعلم والمعلمة في نظام نور، وستكون المباشرة غدًا الخميس 23/ 5/ 1445هـ في المدارس التي تم توجيههم إليها.

قد يهمّك أيضاً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 لإغاثة الفلسطينيين في غزة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 لإغاثة الفلسطينيين في غزة

عروض موسيقية وفعاليات عائلية في الأسبوع البنجلاديشي تنتظر زوار حديقة السويدي

عروض موسيقية وفعاليات عائلية في الأسبوع البنجلاديشي تنتظر زوار حديقة السويدي

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول حاسمة
السعودية اليوم

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول...

السعودية اليوم
الترفيه

الفنانون السعوديون يرحبون بـ بيومي فؤاد على...

الترفيه
وظائف شاغرة في مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة في مطارات جدة

وظائف
بيت زيلا تجربة رعب مستوحاة من قصة حقيقية في موسم الرياض
الترفيه

بيت زيلا تجربة رعب مستوحاة من قصة...

الترفيه
وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية
وظائف

وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية

وظائف
مايكروسوفت تختبر ميزة توفر الطاقة في ويندوز 11
تكنولوجيا

مايكروسوفت تختبر ميزة توفر الطاقة في ويندوز...

تكنولوجيا
الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح الشرقية
السعودية اليوم

الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح...

السعودية اليوم
الكرملين: بوتين سيناقش قضايا سوق النفط خلال زيارته إلى السعودية والإمارات
السوق

الكرملين: بوتين سيناقش قضايا سوق النفط خلال...

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه