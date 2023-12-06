اعتماد حركة توجيه المعلمين والمعلمات المعينين الجدد بتعليم القصيم

اعتمد مدير عام تعليم القصيم، محمد بن سليمان الفريح، حركة توجيه المعلمين والمعلمات المعينين الجدد.

نتيجة الحركة

وذكر تعليم القصيم في بيان على منصة إكس، مساء اليوم الأربعاء، أن الاستعلام عن نتيجة الحركة ستكون عبر حساب المعلم والمعلمة في نظام نور، وستكون المباشرة غدًا الخميس 23/ 5/ 1445هـ في المدارس التي تم توجيههم إليها.