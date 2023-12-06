اعتماد حركة توجيه المعلمين والمعلمات المعينين الجدد بتعليم القصيم قانوني يسخر بعد رفض احتجاج الهلال ضد طرد علي البليهي جماهير الأهلي تدعم ضمك ضد الاتحاد بوتين يدعو ولي العهد لزيارة روسيا قائمة نادي الاتحاد لـ كأس العالم للأندية 2023 تايلور سويفت شخصية عام 2023 بعدما تجاوزت إيراداتها مليار دولار هل ستستمر ضريبة القيمة المضافة 15%؟ ولي العهد لمترجم بوتين: السعودية أُعيد توحيدها ولم تكن مستعمرة من قبل سبب يمنح برشلونة الفرصة للتخلص من ليفاندوفسكي لـ الأهلي الجاذبية آخر العروض الأرجنتينية بجامعة الأميرة نورة
اعتمد مدير عام تعليم القصيم، محمد بن سليمان الفريح، حركة توجيه المعلمين والمعلمات المعينين الجدد.
وذكر تعليم القصيم في بيان على منصة إكس، مساء اليوم الأربعاء، أن الاستعلام عن نتيجة الحركة ستكون عبر حساب المعلم والمعلمة في نظام نور، وستكون المباشرة غدًا الخميس 23/ 5/ 1445هـ في المدارس التي تم توجيههم إليها.