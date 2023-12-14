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يتضمن أيضًا معبرًا سفليًّا للمركبات

افتتاح طريق مطار الطائف الجديد بأكثر من 14 كم و3 مسارات

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
افتتاح طريق مطار الطائف الجديد بأكثر من 14 كم و3 مسارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للطرق، أمس الأربعاء، افتتاح الحركة المرورية على طريق مطار الطائف الجديد، الذي يمتد لأكثر من 14 كم ويحتوي على 3 مسارات في كل اتجاه.

تقاطع علوي

ويشمل الطريق تقاطعًا علويًّا لخدمة منطقة سوق عكاظ، كما يتضمن الطريق أيضًا معبرًا سفليًّا للمركبات، كما تم تجهيز الطريق بـ30 منشأة لتصريف المياه.

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ويعد طريق مطار الطائف الجديد رابطًا مهمًّا بين المطار وسوق عكاظ التاريخي، حيث يسهم في تسهيل وصول الزوار والسياح إلى هذا السوق التاريخي الشهير، كما يربط المطار الجديد مع طريق الرياض/ الطائف الرئيسي.

تعزيز النمو بالمنطقة

ويسهم الطريق في تعزيز النمو الاقتصادي والسياحي في المنطقة وصولًا لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية.

 

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