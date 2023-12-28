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مع إمكانية إطالة عمر المنجم بالتطوير تحت الأرض

اكتشافات هائلة من الذهب على امتداد 100 كم شمال منجم منصورة ومسرة

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
اكتشافات هائلة من الذهب على امتداد 100 كم شمال منجم منصورة ومسرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن اكتشاف محتمل لإمكانات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر من منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي.

خط إنتاج معادن

ويعد هذا أول اكتشاف ضمن برنامج الاستكشاف المكثف في معادن والذي أطلق في عام 2022م ويهدف إلى بناء خط إنتاج معادن.

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ويركز الاستكشاف حول منصورة ومسرة على تحديد الرواسب المحتملة على نطاق وترسبات جيولوجية مماثلة، حيث كشفت النتائج المشجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة جنوب العروق وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب /منجم منصورة ومسرة عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم.

تقاطعات حفر عالية الجودة

وقالت الشركة في بيان: إن هذه النتائج تشمل تقاطعات حفر عالية الجودة، وجدت على بعد 400 متر من منصورة ومسرة وفي العمق، مع العديد من الترسبات عالية الجودة بما في ذلك المستخلصات الأساسية التي تظهر 61 متراً عند درجة 10.4 جم / طن من الذهب و20 متراً عند درجة 20.6 جم / طن.

وذكرت أنها واصلت توسيع بصمتها الاستكشافية في آفاق جبل الغدارة وبئر الطويلة على بعد 25 كم شمال منصورة ومسرة، حيث تقوم الشركة بتحويل موارد مستدل عليها تبلغ 1.5 مليون أوقية لقياسها.

وحددت نتائج التنقيب الإيجابية مجتمعة، المنطقة المحتملة بطول 125 كم مع توقعات كبيرة لتصبح حزام ذهب رئيسيًا بمقاييس عالمية في المملكة العربية السعودية، حيث تشير نتائج التنقيب القريبة من منصورة ومسرة إلى أن الموارد متاحة في العمق وعلى طول المنطقة، والتي تنبئ بوفرة في حجم الثروات في المنجم، مع إمكانية إطالة عمر المنجم بالتطوير تحت الأرض.

يذكر أن حجم الموارد من الذهب في منصورة ومسرة تبلغ نحو 7 ملايين أوقية في نهاية عام 2023 مع قدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أوقية سنويا.

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