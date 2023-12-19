أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، اكتمال الشبكة الرئيسية لـ حافلات الرياض.

وتسهم حافلات الرياض في تيسير التنقل للشرائح المختلفة من المجتمع للوصول إلى وجهاتهم، ومن المتوقع أن يسهم المشروع بتقليل عدد رحلات المركبات الخاصة بالعاصمة، مما يساهم في تقليص الازدحام المروري في المدينة، ويعزز موقع الرياض كمدينة صديقة للبيئة من خلال الحد من تلوث الهواء الناتج عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

محطات أكثر

وأطلقت الهيئة في وقت سابق المرحلة الثانية لحافلات الرياض، تحت شعار “حافلات– مسارات– محطات أكثر”، التي تهدف للتعريف بالخدمات المتاحة والإضافات التي تم استحداثها في الشبكة، حيث إن خدمات حافلات الرياض تتوسع تدريجيًّا لتصل لجميع الركاب والفئات المستهدفة لتسهيل وصولهم لوجهاتهم.

كما يواكب المرحلة الثانية إطلاق مميزات إضافية عبر التطبيق الإلكتروني الرسمي لحافلات الرياض (riyadh bus) والموجود في متاجر الهواتف المختلفة بهدف تسهيل تخطيط الرحلات وشراء التذاكر، من خلال إضافة خاصية “اختر وجهتك”، التي تتيح للركاب آلية التخطيط للرحلة واختيار الوجهة، ومن ثم شراء التذكرة، كما تم إضافة تحديث للخريطة لتمكن تتبع حركة الحافلات على المسارات المختارة بشكل مباشر.

كما تم إطلاق خيارات إضافية للتذاكر، والتي تمنح الركاب خيارات متعددة لمدة صلاحية التذكرة والتي تشمل 3 أيام، أو 7 أيام أو 30 يومًا، ويمكن الحصول عليها عن طريق آلة إصدار التذاكر المتوفرة ببعض المحطات ويمكن من خلالها شراء بطاقات درب أو عن طريق التطبيق.