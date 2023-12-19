Icon

مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الأمة الكويتي غدًا Icon موقف مُعقد لـ الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا Icon السماح بزراعة القمح والأعلاف الموسمية يسهم في استدامة الموارد الطبيعية Icon اكتمال الشبكة الرئيسية لـ حافلات الرياض Icon لاعبان يغادران النصر في حال قدوم محمد الشناوي Icon تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن خطر تناقل الشائعات وضرورة نبذها Icon حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 330 كجم من القات المخدر Icon القنوات الناقلة لـ مباراة أوراوا ضد مانشستر سيتي Icon وظائف شاغرة بفروع قطار سار Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمطارات جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتقليل عدد رحلات المركبات الخاصة

اكتمال الشبكة الرئيسية لـ حافلات الرياض

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ مساءً
اكتمال الشبكة الرئيسية لـ حافلات الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، اكتمال الشبكة الرئيسية لـ حافلات الرياض.

وتسهم حافلات الرياض في تيسير التنقل للشرائح المختلفة من المجتمع للوصول إلى وجهاتهم، ومن المتوقع أن يسهم المشروع بتقليل عدد رحلات المركبات الخاصة بالعاصمة، مما يساهم في تقليص الازدحام المروري في المدينة، ويعزز موقع الرياض كمدينة صديقة للبيئة من خلال الحد من تلوث الهواء الناتج عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

قد يهمّك أيضاً
طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بواقع 3 مئوية

طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بواقع 3 مئوية

تمارا أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية

تمارا أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية

محطات أكثر

وأطلقت الهيئة في وقت سابق المرحلة الثانية لحافلات الرياض، تحت شعار “حافلات– مسارات– محطات أكثر”، التي تهدف للتعريف بالخدمات المتاحة والإضافات التي تم استحداثها في الشبكة، حيث إن خدمات حافلات الرياض تتوسع تدريجيًّا لتصل لجميع الركاب والفئات المستهدفة لتسهيل وصولهم لوجهاتهم.

كما يواكب المرحلة الثانية إطلاق مميزات إضافية عبر التطبيق الإلكتروني الرسمي لحافلات الرياض (riyadh bus) والموجود في متاجر الهواتف المختلفة بهدف تسهيل تخطيط الرحلات وشراء التذاكر، من خلال إضافة خاصية “اختر وجهتك”، التي تتيح للركاب آلية التخطيط للرحلة واختيار الوجهة، ومن ثم شراء التذكرة، كما تم إضافة تحديث للخريطة لتمكن تتبع حركة الحافلات على المسارات المختارة بشكل مباشر.

كما تم إطلاق خيارات إضافية للتذاكر، والتي تمنح الركاب خيارات متعددة لمدة صلاحية التذكرة والتي تشمل 3 أيام، أو 7 أيام أو 30 يومًا، ويمكن الحصول عليها عن طريق آلة إصدار التذاكر المتوفرة ببعض المحطات ويمكن من خلالها شراء بطاقات درب أو عن طريق التطبيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي
آخر الاخبار

أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن

وظائف
العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في الرياض
أخبار رئيسية

العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في...

أخبار رئيسية
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام
غرائب

نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام

غرائب
أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر ومليار زيارة بالواقع الافتراضي
السعودية اليوم

أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر...

السعودية اليوم
مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون
العالم

مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون

العالم
الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية لتعزيز الوسطية والاعتدال
السعودية اليوم

الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه