الأخدود يحقق فوزًا ثمينًا على الاتفاق بهدف

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الأخدود فوزًا ثمينًا على الاتفاق بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الروماني أندريه بوركا هدف الفوز لفريق الأخدود في الدقيقة الـ74.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الأخدود 13 نقطة في المركز الـ15، بينما تجمد رصيد فارس الدهناء عند 23 نقطة في المركز السابع.
وتُختتم مواجهات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن، اليوم بإقامة مباراتي ” الشباب والتعاون” و ” الرائد ضد الوحدة” في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.
وكانت مباريات الجولة الـ15 من دوري المحترفين السعودي، انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل الرياض والحزم بدون أهداف، وفوز الأهلي على أبها بـ 6 أهداف، وفوز الاتحاد على الخليج بنتيجة 4- 2.
وفي أمس الجمعة، فاز ضمك على الفيحاء بنتيجة 4- 2، وفاز الهلال على النصر بثلاثية دون رد.
هدددددف!⚽
بوركا يسجل أول أهداف الأخدود ⚽️🔥 #الرياض_إكسبو2030
#دوري_روشن_السعودي
#الأخدود_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/khgvGTViAp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 2, 2023