الأخدود يستعيد توازنه ويتجاوز الطائي بهدف

انتهت، منذ قليل، مباراة الأخدود ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

الأخدود ضد الطائي

وبدأت مباراة الأخدود ضد الطائي التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وتصدى معتز البقعاوي لفرصة خطيرة من لياندر تاوامبا عند الدقيقة الرابعة.

وأطلق غودوين تسديدة قوية، وواصل حارس مرمى الطائي، البقعاوي التألق وتصدى لها بنجاح عند الدقيقة 18، وكاد الفريق صاحب الأرض أن يهز الشباك عند الدقيقة 28، ولكن إبراهيم النخلي أبعدها من أمام المرمى.

واستمرت المحاولات، وظهر أصحاب الأرض بشكل أفضل، إلا أن تألق الدفاع وحارس المرمى، حرم اللاعبين من هز الشباك، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأخدود ضد الطائي بالتعادل.

تاناسي يهز الشباك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض الضغط، قبل أن ينجح فلورين تاناسي في هز الشباك عند الدقيقة 56، بعد تمريرة من حسين الزبداني، وتألق الحارس العويرضي، وتصدى لرأسية منساه عند الدقيقة 67.

وواصل الفريقان المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الأخدود ضد الطائي، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، ويتقدم إلى المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.