نيابة عن الملك.. ولي العهد يخاطب الشعب من قبة الشورى الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول على 11 منطقة سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 يقترب من 250 ريالاً مساند يوضح طريقة رفع شكوى ضد مكاتب الاستقدام تحويل الدراسة عن بعد في تقني الجوف تعليق الدراسة الحضورية في مدارس الحناكية وخيبر غزة تهدد فرص بايدن في انتخابات 2024 طبيب أسنان يجري 32 عملية لمريضته في يوم واحد فقط تفاصيل تكشفها تحقيقات مقتل سعودي وكويتي بانفجار في العراق الحظر الأمريكي لساعات أبل يدخل حيز التنفيذ
توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى –هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
كما نبهت الأرصاد اليوم من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية ، على المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر وينبع والحناكية وبدر ومركز الرايس.
وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساء.
وأدت الأحوال الجوية المتقلبة إلى تعليق الدراسة الحضورية اليوم في عدد من المناطق، حيث أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في جميع مدارس المدينة المنورة ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع- ومحافظة بدر ومحافظتي الحناكية وخيبر، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
كما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف عن تحويل الدراسة “عن بعد” اليوم الأربعاء، نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت الإدارة أنه إشارة إلى التنبيه الوارد من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبيها فقد تقرر التحويل في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.