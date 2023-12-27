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الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول على 11 منطقة

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ صباحاً
الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول على 11 منطقة
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى –هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

توقعات الأرصاد

كما نبهت الأرصاد اليوم من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية ، على المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر وينبع والحناكية وبدر ومركز الرايس.

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وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساء.

تعليق الدراسة

وأدت الأحوال الجوية المتقلبة إلى تعليق الدراسة الحضورية اليوم في عدد من المناطق، حيث أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في جميع مدارس المدينة المنورة ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع- ومحافظة بدر ومحافظتي الحناكية وخيبر، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تقني الجوف

كما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف عن تحويل الدراسة “عن بعد” اليوم الأربعاء، نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الإدارة أنه إشارة إلى التنبيه الوارد من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبيها فقد تقرر التحويل في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

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