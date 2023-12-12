Icon

لقطات توثق جريان السيول في تبوك وأملج بعد أمطار الفجر Icon الأرصاد: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد على 8 مناطق Icon أوبك+ بحاجة لإبقاء تخفيضات النفط حتى نهاية عام 2024 Icon فرص استثمارية مربحة في قطاع التعليم أمام المستثمرين الأجانب بالسعودية Icon تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 22 بـ219 ريالاً Icon السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح Icon تحذير من استغلال الرقية بالمخالفة للشرع: باعة الوهم يتاجرون بأمراض الناس Icon المؤشرات المناخية ترفع من معدلات الخطر وتستدعي زيادة الانتباه Icon سيارة زعيم كوريا الشمالية الجديدة تشغل العالم بعد تهريبها من 5 دول Icon عوامل جعلت السعودية تتصدر مجموعة الـ20 في الوجهات السياحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
درجات الحرارة تتراجع

الأرصاد: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد على 8 مناطق

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ صباحاً
الأرصاد: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد على 8 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

توقعات الأرصاد

كما توقع المركز أن يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

قد يهمّك أيضاً
نظام غذائي صارم ينقص الوزن خلال 8 أسابيع فقط

نظام غذائي صارم ينقص الوزن خلال 8 أسابيع فقط

الملايين حول العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادر

الملايين حول العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادر

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وغربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

كما تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية تتحول تدريجياً شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل الهلال
الرياضة

سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل...

الرياضة
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
رابط وخطوات التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل
السعودية اليوم

رابط وخطوات التقديم على برنامج إعانة البحث...

السعودية اليوم
اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية بالنفط
غرائب

اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية...

غرائب
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا
وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا

وظائف
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
حصاد اليوم

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

حصاد اليوم
رئيس وفد السعودية وزير الخارجية يصل إلى مقر اجتماع إكسبو
السعودية اليوم

رئيس وفد السعودية وزير الخارجية يصل إلى...

السعودية اليوم
التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن
آخر الاخبار

التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن

آخر الاخبار

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه