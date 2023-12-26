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تدني الرؤية الأفقية وتكون الضباب صباحًا

الأرصاد : أمطار مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على 8 مناطق

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ صباحاً
الأرصاد : أمطار مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على 8 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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توقعات الأرصاد

كما نبه مركز الأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحَا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية ، على محافظات ينبع وخيبر والعلا والعيص ومركز الرايس.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

تقلبات جوية

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له يوم أمس، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة  (العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحره، الجموم، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص) اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس، وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة (تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة) من يوم الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.

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