الأرصاد : أمطار من الجمعة حتى الأربعاء فقدان الصدام الأمامي أو الخلفي بحادث هل يعد مخالفة مرورية ؟ أبل تخطط للاحتفاظ بتصميم iPhone 15 مع تغييرات بسيطة في 2024 حل مشكلة تعليق تطبيق حساب المواطن قران تاسع وبرد لاسع مع دخول الشبط 15 يناير وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 32 لإغاثة غزة النوم الجيد يعزز المناعة ويقلل خطر الإصابة بالإنفلونزا شاهد ذهول بايدن بعد اصطدام سيارة مجهولة بموكبه عاصفة قوية تحرك الطائرات من مكانها في أحد مطارات الأرجنتين BMW تكشف عن آيكون نسختها الفاخرة من القوارب الكهربائية
توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار غزيرة من يوم الجمعة المقبل حتى يوم الأربعاء الذي يليها.
وقال المركز إن النموذج العددي السعودي يبيّن توقعات هطول الأمطار من يوم #لجمعة المقبل وحتى الأربعاء بمشيئة الله 22- 2023/12/27م.
وأفاد المركز أن الحالة الجوية المتوقع تشمل العديد من المناطق والمدن السعودية من بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وحائل والرياض وسكاكا وبريدة، وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة تحد الرؤية الأفقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.
النموذج العددي السعودي يبّين توقعات هطول #الأمطار من يوم #الجمعة المقبل وحتى #الأربعاء بمشيئة الله 22- 2023/12/27م.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/136IfJgeof
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 18, 2023