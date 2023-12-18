الأرصاد : أمطار من الجمعة حتى الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار غزيرة من يوم الجمعة المقبل حتى يوم الأربعاء الذي يليها.

النموذج العددي السعودي

وقال المركز إن النموذج العددي السعودي يبيّن توقعات هطول الأمطار من يوم #لجمعة المقبل وحتى الأربعاء بمشيئة الله 22- 2023/12/27م.

وأفاد المركز أن الحالة الجوية المتوقع تشمل العديد من المناطق والمدن السعودية من بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وحائل والرياض وسكاكا وبريدة، وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة تحد الرؤية الأفقية.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.