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مصحوبة بجريان السيول وتساقط البرد على معظم المناطق

الأرصاد: أمطار ورياح تصل سرعتها 60 كم من الغد حتى السبت

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
الأرصاد: أمطار ورياح تصل سرعتها 60 كم من الغد حتى السبت
المواطن - واس

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.

توقعات الأرصاد

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة, مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة  (العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحره، الجموم, الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص) اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس, وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة (تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة) من يوم الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.

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أمطار متوسطة إلى غزيرة

كما تتأثر منطقة المدينة المنورة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، وذلك على (المدينة المنورة، المهد، الحناكية، خيبر، العلا، وادي الفرع) بينما تتأثر محافظات المنطقة (ينبع، العيص، بدر) اعتباراً من غداً وحتى الخميس، بينما تتأثر منطقة حائل بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الجمعة.

وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس على محافظات (حائل، الغزالة, الشملي، الحائط، الشنان، بقعا، سميراء، السليمي، موقق) ومنطقة القصيم (بريدة ،عنيزة ، البكيرية، الاسياح، رياض الخبراء، عقلة الصقور، البدائع، الرس، النبهانية، ضرية المذنب، عيون الجواء، الشماسية) اعتباراً من مساء غد وحتى يوم السبت ، ومنطقة تبوك (املج ، تيماء) يومي الأربعاء والخميس ، في حين تشهد محافظات المنطقة ذاتها (تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه) بهطول أمطار متوسطة يومي الأربعاء والخميس.

المناطق المتأثرة

وتشمل الحالة المتوسطة إلى غزيرة منطقة الجوف (سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل) ، ومنطقة الحدود الشمالية (طريف، عرعر، العويقلية، رفحاء) اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى الجمعة، كما تشمل الحالة المنطقة الشرقية (حفر الباطن، قرية العلا, الخفجي، النعيرية) من يوم الخميس وتستمر حتى السبت ،في حين تتأثر محافظات المنطقة الشرقية (الجبيل، الدمام، بقيق، الأحساء) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وذلك يومي الجمعة والسبت.

كما تشمل الحالة العاصمة الرياض (عفيف، الدوادمي، القويعية، الزلفي، الغاط، شقراء، المجمعة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من يوم غد وحتى السبت، بينما تتأثر باقي المنطقة (الرياض، رماح، ثادق، مرات، المزاحمية، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم) بأمطار خفيفة إلى متوسطة, وذلك يومي الجمعة والسبت.

كما تتأثر منطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، المخواة، بني حسن ، الحجرة، غامد الزناد، القرى) بأمطار متوسطة اعتباراً من يوم غد وحتى الخميس، في حين تتأثر منطقة عسير (أبها، خميس مشيط، النماص، تنومة، بلقرن، رجال المع، بارق، محايل، المجاردة) بأمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء والأربعاء.

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