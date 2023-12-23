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الأرصاد : استمرار الحالة المطرية خلال الأسبوع القادم

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٩ مساءً
الأرصاد : استمرار الحالة المطرية خلال الأسبوع القادم
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة المطرية على عدد من مناطق المملكة خلال الأسبوع القادم إن شاء الله.

وقال المركز إن الحالة المتوقعة سوف تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والرياض والقصيم والشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

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توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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