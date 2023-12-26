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الأرصاد : رفع درجة الإنذار على العاصمة المقدسة إلى الأحمر

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
الأرصاد : رفع درجة الإنذار على العاصمة المقدسة إلى الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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رفع مركز الأرصاد درجة الإنذار على العاصمة المقدسة إلى اللون الأحمر محذرًا من الظواهر الجوية التي تشهدها مكة ضمن الحالة الجوية التي تطال العديد من محافظات المنطقة.

أمطار العاصمة المقدسة

وقال المركز إن العاصمة المقدسة سوف تشهد هطول أمطار غزيرة من الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء حتى الساعة التاسعة مساء مصحوبة بالعديد من الظواهر الجوية التي أبرزها الرياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية.

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تقلبات جوية

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقرير له يوم أمس، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة  (العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحرة، الجموم، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص) اعتباراً من مساء اليوم وحتى يوم الخميس، وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة (تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة) من يوم الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.

طقس المدينة

كما نبه مركز الأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية ، على محافظات ينبع وخيبر والعلا والعيص ومركز الرايس.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

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