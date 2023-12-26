طريف والقريات تسجلان أدنى درجات الحرارة اليوم الأرصاد : رفع درجة الإنذار على العاصمة المقدسة إلى الأحمر تعليق الدراسة المسائية في مدارس مكة والجموم وبحرة والكامل حساب المواطن : تعديلات لإثبات الاستقلالية تشمل جميع الأعمار الميزان التجاري السعودي يحقق فائضًا للشهر الـ38 على التوالي المرور يحدد إجراءات نقل اللوحات بين السيارات لنفس المالك الكيميائية السعودية تقرر توزيع 42.1 مليون ريال أرباحًا على المساهمين دله الصحية توزع 48.8 مليون ريال أرباحًا على المساهمين شخص يكشف مخطط عاملة منزلية لسرقة الأجهزة الذكية والمقتنيات الثمينة فتح القبول في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية
رفع مركز الأرصاد درجة الإنذار على العاصمة المقدسة إلى اللون الأحمر محذرًا من الظواهر الجوية التي تشهدها مكة ضمن الحالة الجوية التي تطال العديد من محافظات المنطقة.
وقال المركز إن العاصمة المقدسة سوف تشهد هطول أمطار غزيرة من الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء حتى الساعة التاسعة مساء مصحوبة بالعديد من الظواهر الجوية التي أبرزها الرياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية.
وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقرير له يوم أمس، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.
ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحرة، الجموم، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص) اعتباراً من مساء اليوم وحتى يوم الخميس، وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة (تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة) من يوم الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.
كما نبه مركز الأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية ، على محافظات ينبع وخيبر والعلا والعيص ومركز الرايس.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.