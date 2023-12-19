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توقع ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة

الأرصاد : طقس مستقر ورياح تصل سرعتها 30 كم/ساعة

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
الأرصاد : طقس مستقر ورياح تصل سرعتها 30 كم/ساعة
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة, في حين تظهر تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية وجازان, كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

توقعات الأرصاد

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي و الأوسط ومن نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط وخفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

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سرعة الرياح

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي جنوبية الى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً الى شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعةعلى الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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